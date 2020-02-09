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Кто и как обязан убирать улицы и территории в городах России в разное время года, разъяснил Роспотребнадзор

23:56 09.02.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В зимнее время должны быть очищены от снега лавочки, урны, детские площадки, а также пространство перед ними и с боков и подходы к ним. Запрещается складирование скола льда, загрязненного снега и на площади зеленых насаждений или проезжей части магистрали.

Кто и как обязан убирать улицы и территории в городах России в разное время года, разъяснил Роспотребнадзор
В зимний период уборка проводится с применением противогололедных реагентов
Сюжет: Инструкция
Кто и как обязан убирать улицы и территории в городах России в разное время года, разъяснил Роспотребнадзор

Кто и как обязан убирать улицы и территории в городах России в разное время года, разъяснил РоспотребнадзорИнструкция: Кто и как чистит дороги БердскаЕщё 149 новостей

Кто должен заниматься уборкой проезжей части и мест массового пребывания людей? — подходами к вокзалам и станциям метрополитена, автобусных остановках, территории рынков, пешеходные тротуаров, а также обозначим минимальный перечень обязательных работ коммунальных служб.

Так как в разных регионах России правила уборки общественных территорий могут отличаться, то в качестве примера возьмем обязательные требования, действующие на территории столицы нашей Родины.

Все уборочные работы в обязательном порядке должны утверждаться Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Ответственность за организацию уборки возлагается на управы районов, контроль за исполнением — на префектуры административных округов совместно с Объединением административно-технических инспекций города Москвы. Поэтому, если на территории Вашего района уборка осуществляется не качественно, то в первую очередь об этом необходимо известить данные структуры власти. Также, в управе Вашего района Вам могут дать разъяснение, кто именно является балансодержателем той или иной территории.

Уборка городских территорий проводится дважды в день: до 8 часов и до 18 часов. На магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы проводятся в ночное время с 23 часов до 6 часов.

Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, станциям метрополитена, территории рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня.

На всех площадях и улицах, остановках городского транспорта, вдоль пешеходных тротуаров должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м — на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта и у входа в метро.

Важно знать, что за содержание урн, расположенных в непосредственной близости от торговых павильонов или магазинов, ответственность несут арендаторы или собственники торговых помещений. Также предприятия торговли должны осуществлять уборку прилегающей территории (в радиусе 5 м) и не должны допускать складирования тары и запасов товаров на прилегающих к ним территории.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить в плановом порядке в зависимости от интенсивности движения и погодных условиях.

При уборке Московских дорог часто можно видеть, как на полосы зеленых насаждений или тротуар потоками воды сбрасываются загрязнения, скопившиеся на прилотковой части. Это является некачественным проведением уборки. Дорожные покрытия должны мыться так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дороги, не попадали на газоны или пешеходные зоны.

В жаркое время года улицы с повышенной интенсивностью движения должны поливаться.

Проезжие части улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений должны убираться подметально-уборочными машинами.

Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.

Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

В период листопада опавшие листья должны своевременно убираться и вывозиться на специально отведенные участки либо на поля компостирования. Листья, собранные в мешки, не должны длительно складироваться на газонах или придомовой территории.

В зимний период уборка проводится с применением противогололедных реагентов, получивших в установленном порядке положительное заключение федеральной государственной экологической экспертизы, определяющей технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные реагенты.
В зимнее время должны быть очищены от снега лавочки, урны, детские площадки, а также пространство перед ними и с боков и подходы к ним.

Запрещается складирование скола льда, загрязненного снега и на площади зеленых насаждений или проезжей части магистрали.

В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями оперативной группы по координации действий городских организаций и префектов административных округов.

Все уборочные работы, будь то проезжая часть, пешеходные тротуары или остановки общественного транспорта не должны ограничивать движение переходов или транспорта, независимо от погодных условий.

Источник: Роспотребнадзор

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