В Бердске открыта запись детей в олимпиадный класс по информатике

Дети смогут углубленно изучать математику и информатику, готовиться к олимпиадам, получать знания, которые пригодятся им для освоения профессий будущего.

Обучение в олимпиадном классе проводится на базе центра робототехники « SW Robot ». Это образовательная организация, которая уже в течение нескольких лет обучает школьников робототехнике, программированию, конструированию и 3D-моделированию. Дети могут работать на современном оборудовании и программном обеспечении, а значит, они получат знания и навыки, которые смогут использовать на практике. Умение программировать и навыки работы с различным ПО весьма востребованы на рынке труда, и их значение только возрастает. Новый олимпиадный класс, кроме того, откроет для детей возможность участия в профильных олимпиадах российского и международного уровня.

Подробнее о том, как проходит обучение, расскажет руководитель программы Олимпиадного класса, учитель информатики высшей квалификационной категории лицея №6 г. Бердска Людмила Владимировна Иванова:

— Кто может записаться на обучение?

— Заниматься в олимпиадном классе могут все желающие школьники от 8 до 17 лет. При этом класс делится на две возрастные подгруппы, которые занимаются по разным программам. Младшая группа (дети до 10 лет) осваивают Scratch. Это визуальный язык программирования, работая с которым дети в доступной форме усваивают основные принципы построения алгоритмов, знакомятся с базовыми понятиями. В то же время, с его помощью можно решать вполне реальные практические задачи — написать небольшую игру или программу, которая будет делать какие-то математические вычисления. Старшая группа учится программировать на языке Python, применяя его для решения задач по информатике, математике, физике. Также разбираются задачи, которые встречаются на ЕГЭ по информатике.

— Чем отличаются занятия в олимпиадном классе от школьных уроков информатики?

— Как правило, в современных школах в классе несколько десятков человек, поэтому преподаватель не может уделить внимание каждому, помочь разобраться или исправить ошибки. У нас занятия проводятся в малых группах — не больше десяти человек. При этом в группе одновременно работают три-четыре преподавателя. Поэтому времени хватает на каждого ученика. Кроме того, когда в класс поступает новый ученик, преподаватель некоторое время работает с ним индивидуально, чтобы определить его уровень и помочь ему включиться в общий рабочий процесс. Благодаря этому знания усваиваются систематически, не возникает пробелов из-за того, что ученик что-то недопонял.

— Подойдут ли занятия для учеников, кто еще совсем не знаком с программированием?

— Да, безусловно. Программа обучения включает в себя несколько уровней сложности. Школьники могут обучаться программированию «с нуля», а могут прийти на базовый или даже продвинутый уровень. Полный курс рассчитан на 27 месяцев, при этом в месяц проводится четыре занятия.

— Действительно, основательный подход. А как родителям определить, стоит ли отдавать ребенка в олимпиадный класс?

— Одна из наших целей — выявить одаренных детей, которые обладают склонностью к информатике, и дать им возможность развивать свои способности. Если ребенок интересуется техникой, умеет быстро выявлять закономерности, логически рассуждать, хорошо справляется со школьными предметами, требующими абстрактного мышления, такими как алгебра и геометрия — ему стоит попробовать свои силы и в изучении программирования. Часто такие склонности заметны еще до того, как ребенок начинает активно пользоваться компьютером или другими электронными устройствами — важно лишь направить их в нужное русло.

— Какие новые перспективы открываются перед вашими учениками?

— После первого года обучения школьники получают возможность участвовать в олимпиадах, причем не только местного, но и международного уровня. Для младшей группы это олимпиада по креативному программированию на Scratch, для старшей — олимпиады по различным направлениям, включая собственно информатику, интернет вещей, программирование станков, лазерные технологии. Также они смогут принять участие в научно-практической конференции школьников и в Турнире юных инженеров НГУ, который проводится в Новосибирске. Вне зависимости от того, насколько успешно ученики участвуют в олимпиадах, в ходе обучения они приобретают навыки, которые непременно пригодятся им в будущем — ведь всё больше профессий требуют в той или иной степени владеть навыками программирования.

— Спасибо за ваши ответы. Успехов вам и вашим ученикам.

Сайт проекта Олимпиадный класс https://sw-robot.ru/olimpic

Записаться в новую группу и узнать подробности работы филиалов вы можете заполнив онлайн заявку на сайте https://sw-robot.ru/otpravit-zayavku или позвонив по номеру 380-40-40.

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