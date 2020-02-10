Живым крокодилом расплатились с художником и сняли на видео жители Красноярска

Художник очень любит крокодилов, но подарок планирует отдать

С красноярским художником клиент расплатился экзотической рептилией. Виктор Каплун за написанную им картину получил от местного предпринимателя живого крокодила. Виктор подарку удивился и крокодила принял, правда, на время. Впоследствии художник планирует передать крокодила своей знакомой, которая занимается содержанием экзотических животных.

Обычно я всегда беру оплату деньгами, но здесь сыграло роль то, что человек, видимо, узнал о том, что крокодилы — это мои любимые животные, и решил рассчитаться именно таким образом, а я не смог устоять, — рассказал художник.

Виктор Каплун — бывший воспитанник Лесосибирского детского дома, закончил Суриковское училище. Заказчики Виктора преимущественно предприниматели и люди с достатком выше среднего. Самая дорогая картина Каплуна — «Блудный сын» — в прошлом году была куплена за 500 тыс рублей. Такую сумму предложил сам покупатель.

Источник: Красноярскмедиа