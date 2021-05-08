Погода на 8 мая в Бердске: народные приметы расскажут – каким будет лето 2021
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Погода на 8 мая в Бердске: народные приметы расскажут – каким будет лето 2021

6:45:015/8/2021Фото: pixabay
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С 8 по 10 мая метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе

Атмосферные явления: небольшая облачность, без осадков

Какой будет погода 8 мая в Бердске и Новосибирске. Вчера, 7 мая, было прохладнее, чем 6 мая, когда стояла летняя жара.
Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 8 мая будет следующая погодная картина:
Ночь ю +5...+7, днем +20...+22oC.
Атмосферные явления: небольшая облачность, без осадков.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, днем местами порывы до 14 м\с.
С 8 по 10 мая метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный, 08 мая в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли (взвешенных веществ).
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 08, 09 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.

Погода на ближайшие два дня:
9 мая 2021 - +15...+17oC
10 мая 2021 - +17...+19oC

Какие народные приметы и традиции есть на 8 мая 2021? Рассказываем!
8 мая на Руси отмечали день Марка Ключника.
Обязательно посадить гречиху.
Рассыпать по полям разные семена, чтобы перелетные птицы могли поклевать, ведь они пролетели тысячи километров.
Гадали на судьбу по пению птиц.
Если вечером 8 мая будет тепло и на небе много звезд, то хлебушка уродится вдоволь.
8 мая будет безоблачный день и теплый, то летом будет допекать жара.
Если несколько раз за день шел дождь, то меда будет очень мало в этом году.
Услышали кукушку, то все – холода ушли до осени.

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