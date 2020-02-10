Потеряла колёса «ГАЗель» на «вшивой горке» под Бердском
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Потеряла колёса «ГАЗель» на «вшивой горке» под Бердском

12:36:092/10/2020
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О ЧП, произошедшем сегодня, 10 февраля, на федеральной трассе Р-256 сайту «Свидетель» рассказали очевидцы, сделавшие фото с места происшествия.

О пострадавших очевидцы не сообщили. О причинах редкого дорожно-транспортного происшествия остаётся только догадываться. Не исключено, что водитель грузовика слабо затянул перед поездкой гайки, крепящие колёса к ступице. Либо в пути следования у «ГАЗели» не выдержали нагрузки шпильки крепления колёс. Точнее выводы о причинах произошедшего могут сделать специалисты технадзора.

Источник: svidetel24.info

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