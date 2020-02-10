Потеряла колёса «ГАЗель» на «вшивой горке» под Бердском

О ЧП, произошедшем сегодня, 10 февраля, на федеральной трассе Р-256 сайту «Свидетель» рассказали очевидцы, сделавшие фото с места происшествия.
О ЧП, произошедшем сегодня, 10 февраля, на федеральной трассе Р-256 сайту «Свидетель» рассказали очевидцы, сделавшие фото с места происшествия.
О пострадавших очевидцы не сообщили. О причинах редкого дорожно-транспортного происшествия остаётся только догадываться. Не исключено, что водитель грузовика слабо затянул перед поездкой гайки, крепящие колёса к ступице. Либо в пути следования у «ГАЗели» не выдержали нагрузки шпильки крепления колёс. Точнее выводы о причинах произошедшего могут сделать специалисты технадзора.