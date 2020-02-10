После ремонта начнут прием в детской поликлинике №1 с 11 февраля в Бердске

Ремонт в детской поликлинике №1 проводился с осени 2019 года

После ремонта открывается детская поликлиника №1 на ул. К. Маркса в Бердске.

— Сегодня в 14.00 открытие объекта, поликлинического отделения №1, который мы открываем после всех мероприятий, проведенных в рамках реализации регионального проекта «Детское здравоохранение». Прием детского населения мы начинаем завтра, 11 февраля, с 8.00 до 20.00, — рассказала на совещании чиновников 10 февраля главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

На открытие поликлиники 10 февраля прибудут пресс-центр минздрава Новосибирской области и замминистра здравоохранения Елена Аксенова, которая курирует первичное звено и первичную медико-социальную помощь.