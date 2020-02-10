А какой размер у вас? Большинство россиянок довольны своей грудью

Исследователи провели опрос в 40 странах мира, который показал, что приблизительно треть женщин удовлетворена своей грудью. В каких-то странах этот показатель выше, а где-то — совсем низкий.

Приблизительно треть женщин удовлетворена своей грудью

Самое большое неудовлетворение собственным бюстом высказали жительницы Японии и Китая. Они чаще всего и обращаются за услугами пластических хирургов.

Исследователи провели опрос в 40 странах мира, который показал, что приблизительно треть женщин удовлетворена своей грудью. В каких-то странах этот показатель выше, а где-то — совсем низкий. К примеру, лишь 10% японок не хотели бы изменить размер бюста. В Египет и Китае таковых — 13%, и это объясняет, почему Азия стала самым большим рынком пластической хирургии. В опрос почему-то не попали дамы из Южной Кореи, а ведь именно здесь проводится самое большое число пластических операций на душу населения. В первую десятку недовольных также вошли женщины из ОАЭ, Пакистана, Малайзии, Таиланда, Ливана, Великобритании и США.

В число самых довольных попали жительницы Южной Америки. Первые две строчки у Колумбии (57%) и Парагвая (51%). В этой десятке Гана, Испания, Норвегия, Нидерланды, Сербия, Израиль, Коста-Рика и Филиппины. России нет ни в первой, ни во второй десятке. Наши женщины относятся к своему бюсту вполне нормально и без излишних крайностей, занимая золотую середину.

В опросе участвовала 18 541 женщина в возрасте от 19 до 94 лет. 29% довольны размером и формой груди, 48% хотели бы ее увеличить, а 23% — уменьшить. В Колумбии количество женщин, желающих сделать увеличение груди, составляет всего 11%, а в Японии — 70%.

Источник: medikforum.ru