5 продуктов-защитников от инфаркта

Помимо здоровья сердца, магний поддерживает нервные и мышечные функции, работу иммунной системы, помогает регулировать уровень глюкозы в крови, способствует выработке энергии и работает в сочетании с кальцием для поддержания прочности костей.

Помимо здоровья сердца, магний поддерживает нервные и мышечные функции

Важность магния для здоровья: он играет ключевую роль в поддержании ритма сердца, поэтому дефицит увеличивает риск инфаркта. Он действительно необходим для более чем 300 биохимических реакций, которые происходят внутри тела каждый день. Вот список лучших продуктов, богатых магнием.

Помимо здоровья сердца, магний поддерживает нервные и мышечные функции, работу иммунной системы, помогает регулировать уровень глюкозы в крови, способствует выработке энергии и работает в сочетании с кальцием для поддержания прочности костей.

«Многие не могут достичь рекомендуемых 400 мг в день. Рассмотрите следующие вкусные варианты — они обеспечивает хорошую дозу магния, что избежать инфаркта», — пишет издание FoodEatSafe.

Профилактика инфаркта: 5 продуктов, богатых магнием

Авокадо

Средний авокадо содержит около 58 мг, или 15% от суточной нормы.

Орехи

Отличная закуска для увеличения потребления магния — орехи. Большинство орехов содержат этот микроэлемент, но те, которые содержат самые высокие уровни — кешью, миндаль и бразильский орех. Всего одна унция любого из них вознаградит вас от 20 до 33%.

Листовая зелень

Если говорить о салате, несколько видов листовой зелени наполнены магнием: шпинат, капуста, листья горчицы и петрушка и т.д.. Одна чашка шпината обеспечивает 157 мг.

Бананы

Бананы известны высоким содержанием калия, но магния в них также много. Один маленький банан — 37 мг.

Овсянка

Еще одна причина, чтобы есть овсянку по утрам. Употребление в пищу 100 г овса принесет 177 мг.

Источник: medikforum.ru