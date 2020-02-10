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Избили, выбросили в мусорку и чуть не лишили глаза щенка живодеры в Новосибирске

15:30 10.02.2020 Фото: ЗООПОМОЩЬ (Новосибирск) от "Потеряшка-НСК"
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Бедный щенок умирал под кучей мусора от боли, сейчас ему нужна помощь.

Избили, выбросили в мусорку и чуть не лишили глаза щенка живодеры в Новосибирске
Щенку требуется помощь

Маленький щенок едва не стал очередной жертвой живодеров в Новосибирске, историю опубликовали в сообществе «Зоопомощь» в социальной сети «Вконтакте».

Все произошло 8 февраля на Затулинском жилмассиве. Женщина-вахтер находилось в доме №8 на улице Зорге и услышала жалобный скулеж в мусоропроводе. Бедного щенка просто выкинули как не нужный мусор, и он медленно умирал от боли под кучей мусора.

«Она его достала. Спасибо ей за это. Как раз в этот момент по улице шла моя знакомая Марина, которая просто не смогла пройти мимо. Щенок девочка, при падении получила серьёзную травму глаза (он вытек), не могла подняться и жалобно скулила», — рассказали волонтёры.

Щенка срочно отвезли к ветеринарам. Сейчас волонтёры получили заключение от врачей.

«Без помощи неравнодушных людей сами мы просто не потянем. Уже нужно оплатить счет практически на 5 тысяч рублей , собака так же остаётся в стационаре. Стационар 1500 руб/сутки.В дальнейшем нужен прием офтальмолога, делать операцию по удалению глаза и искать передержку», — взывают о помощи волонтёры.

Они также готовят обращение в полицию по факту жесткого обращения с животными. Если вы хотите помочь щенку- пройдите по ссылке.

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