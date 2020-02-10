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Как переоформить дачу под жилой дом в Бердске

15:45 10.02.2020 Фото: Novosibirsk.n1.ru
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В случае, если дача еще не признана собственностью, потребуется правоустанавливающий документ на дом.

Как переоформить дачу под жилой дом в Бердске
Переоформить дачу просто

Для того, чтобы садовый дом был переоформлен в жилой, необходимо составить заявление и осуществить ряд других процедур. Полный порядок действий, представленный Федеральной кадастровой палатой, опубликован на сайте «Российской газеты».

Первым шагом на пути к переоформлению дачи в жилой дом является составление заявления о признании садового дома жилым и получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). «Данные документы собственнику необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления или в многофункциональный центр (МФЦ)», — сообщают в кадастровой палате.

В случае, если дача еще не признана собственностью, потребуется правоустанавливающий документ на дом. Помимо этого, необходимо получить от инженеров заключение по техническому состоянию жилища, а при наличие третьих лиц, имеющих права на дом, требуется их нотариальное согласие.

Затем остается дождаться решения уполномоченного органа местного самоуправления. В случае утвердительного ответа соответствующая информация будет направлена в орган регистрации прав для внесения изменений в сведения о садовом доме.

Порядок перевода садовых домов в жилые вступил в силу с начала 2019 года. Данное правило распространяется на дома, построенные на территории садоводческих и дачных кооперативов. Теперь у собственников появилась возможность оформить прописку, получить имущественный налоговый вычет, оформить сельский тариф на электричество и взять ипотеку под более низкий процент.

Источник: URA.RU

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