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Морозы до -33 градусов идут в Бердск

17:00 10.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики прогнозируют похолодание и прекращение осадков.

Морозы до 33 градусов идут в Бердск
Морозы продержатся недолго

В Бердск идут новые морозы, столбик термометра будет опускаться до отметки -33 градуса, об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 11 февраля, похолодает до -28…-33 градусов, днем -13…-18 градусов, облачно.

В ночь на среду, 12 февраля, столбик термометра покажет -17…-23 градуса, днем -9…-14 градусов, без осадков.

В ночь на четверг, 13 февраля, температура составит -19…-24 градуса, днем -7…-12 градусов, без осадков.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на вторник, 11 февраля, похолодает до -23 градусов, днем -16 градусов,ясно.

В ночь на среду, 12 февраля, столбик термометра покажет -20 градусов, днем -12 градусов, без осадков.

В ночь на четверг, 13 февраля, температура составит -13 градусов, днем -8 градусов, без осадков.

По данным портала «Gismeteo», в ночь на вторник, 11 февраля, похолодает до -18 градусов, днем -15 градусов, ясно.

В ночь на среду, 12 февраля, столбик термометра покажет -17 градусов, днем -13 градусов, без осадков.

В ночь на четверг, 13 февраля, температура составит -18 градусов, днем -9 градусов, без осадков.

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