Без вреда для здоровья: Как выбрать безопасный гель-лак

Не каждый гель-лак безопасный. В них содержится микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. Надо понимать, что существуют услуги экоманикюра или экопокрытия – риск загрязнений существенно сокращается. Также такие процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.

Не каждый гель-лак безопасный

Многие обвиняют гель-лак: уверяют окружающих, что средство небезопасно, вредно для здоровья ногтей и организма в целом. Опросив специалистов нейл-индустрии удалось выяснить, может ли гель-лак быть безопасным.

Безопасен ли гель-лак?

Не каждый гель-лак безопасный. В них содержится микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. Надо понимать, что существуют услуги экоманикюра или экопокрытия – риск загрязнений существенно сокращается. Также такие процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.

Опасные вещества в гель-лаках

Перечислим основные компоненты – часто используемые и не безопасные:

Фотоинициатор (бензоиновые эфиры) — компонент нужен для затвердевание материала.

Пленкообразователь — образует на поверхности гель-лака плотную плёнку.

Разбавитель (эфиры акриловой кислоты) – держит нужную консистенцию гель-лака.

Толуол — нарушает работу нервной системы, влияет на аллергиков, вызывает головную боль, тошноту, признаки отравления.

Дибутилфталат — вредит эндокринной системе, лёгким, коже.

Формальдегид — увеличивает срок годности продукта, является консервантом. Проникает в кровь через ногтевую пластину, скапливается в организме, вызывая канцерогенное действие, провоцируя аллергию, разрушая ногти.

Безопасные компоненты в гель-лаках

Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE/CI 77891) – безвреден, придаёт белый цвет, защищает от ультрафиолетовых лучей.

Изопропанол (ISOPROPYL ALCOHOL) – низкая токсичность, благодаря чему его применяют в средствах личной гигиены и медицине.

Di-HEMA – создан для стоматологии, нейл-индустрии, дороже в производстве и не выпускается в больших масштабах.

BUTYL ACETATE – природный растворитель, который содержится в персиках, малине, ананасах.

Источник: medikforum.ru