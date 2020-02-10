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Красота / Общество

Без вреда для здоровья: Как выбрать безопасный гель-лак

17:34 10.02.2020 Фото: pixabay.com
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Не каждый гель-лак безопасный. В них содержится микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. Надо понимать, что существуют услуги экоманикюра или экопокрытия – риск загрязнений существенно сокращается. Также такие процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.

Без вреда для здоровья: Как выбрать безопасный гель лак
Не каждый гель-лак безопасный

Многие обвиняют гель-лак: уверяют окружающих, что средство небезопасно, вредно для здоровья ногтей и организма в целом.  Опросив специалистов нейл-индустрии удалось выяснить, может ли гель-лак быть безопасным.

Безопасен ли гель-лак?
Не каждый гель-лак безопасный. В них содержится микропластик. Как и другие виды пластика, он загрязняет окружающую среду. Надо понимать, что существуют услуги экоманикюра или экопокрытия – риск загрязнений существенно сокращается. Также такие процедуры абсолютно безопасны для здоровья человека.

Опасные вещества в гель-лаках
Перечислим основные компоненты – часто используемые и не безопасные:

Фотоинициатор (бензоиновые эфиры) — компонент нужен для затвердевание материала.

Пленкообразователь — образует на поверхности гель-лака плотную плёнку.

Разбавитель (эфиры акриловой кислоты) – держит нужную консистенцию гель-лака.
Толуол — нарушает работу нервной системы, влияет на аллергиков, вызывает головную боль, тошноту, признаки отравления.

Дибутилфталат — вредит эндокринной системе, лёгким, коже.

Формальдегид — увеличивает срок годности продукта, является консервантом. Проникает в кровь через ногтевую пластину, скапливается в организме, вызывая канцерогенное действие, провоцируя аллергию, разрушая ногти.

Безопасные компоненты в гель-лаках
Диоксид титана (TITANIUM DIOXIDE/CI 77891) – безвреден, придаёт белый цвет, защищает от ультрафиолетовых лучей.

Изопропанол (ISOPROPYL ALCOHOL) – низкая токсичность, благодаря чему его применяют в средствах личной гигиены и медицине.

Di-HEMA – создан для стоматологии, нейл-индустрии, дороже в производстве и не выпускается в больших масштабах.

BUTYL ACETATE – природный растворитель, который содержится в персиках, малине, ананасах.

Источник: medikforum.ru

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