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Здоровье / Общество

Проверь, есть ли у тебя аллергия на алкоголь!

21:11 10.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Насторожиться стоит, если после нескольких глотков вина или другого спиртного ощущается сильное сердцебиение и начинает краснеть лицо. На следующий день после застолья человек чувствует себя разбитым, жалуется на головную боль и прочие признаки похмелья.

Проверь, есть ли у тебя аллергия на алкоголь!
Аллергия непосредственно на алкоголь существует, но встречается крайне редко

Некоторые люди периодически жалуются на плохое самочувствие даже после употребления одной-двух порций спиртного. Если нет сомнений в качестве алкоголя, то проблема, скорее всего, в аллергической реакции на некоторые компоненты напитков.
Насторожиться стоит, если после нескольких глотков вина или другого спиртного ощущается сильное сердцебиение и начинает краснеть лицо. На следующий день после застолья человек чувствует себя разбитым, жалуется на головную боль и прочие признаки похмелья.

— Аллергия непосредственно на алкоголь существует, но встречается крайне редко. В большинстве случаев организм плохо реагирует на другие вещества, содержащиеся в напитках. В красном вине, например, может быть очень много гистамина. У некоторых людей есть проблема с расщеплением этого вещества. Похожая реакция может наблюдаться и после употребления гистаминсодержащих продуктов — колбас, рыбных консервов, некоторых видов сыра. Один из характерных симптомов проблемы с расщеплением гистамина — заложенность носа, — пояснил сотрудник Университетского медицинского центра Геттингена (Германия), профессор Томас Фукс.

Некоторые люди так же реагируют на сульфиты, которые встречаются в белом и красном винах, а также на содержащийся в пиве хмель.

— При этом спиртная составляющая напитка может усиливать аллергическую реакцию, — предупредил эксперт.

Источник: РГ

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