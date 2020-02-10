Сбывал фальшивые 5-тысячные купюры покупкой IPhone и цветов член ОПГ в Новосибирске

В общей сложности он реализовал 18 поддельных банкнот, хранившихся в тайнике. Суд отправил преступника за решетку на 6,5 лет и приговорил к штрафу в размере 70 тыс. рублей.

Фальшивомонетчики предпочитают 5-тысячные купюры

В Новосибирске вынесен приговор по делу о сбыте поддельных денег, сообщили сегодня, 10 февраля, в прокуратуре Новосибирской области.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Сергея Кустова. Он признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

Установлено, что Кустов в декабре 2018 года, действуя в составе организованной группы, по указанию одного из организаторов и руководителей группы прибыл к дому по ул. Блюхера в Новосибирске, где из тайника забрал поддельные банковские билеты Центробанка России номиналом 5000 рублей (11 шт.).

10 декабря 2018 у одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска он сбыл поддельные банкноты, рассчитавшись ими за сотовым телефон модели IPhone. Телефон впоследствии был перепродан, а денежные средства от его продажи были распределены между участниками преступной группы.

По аналогичное схеме злоумышленник легализовал поддельные 5-тысячные банкноты (не менее 7), купив на них телефон, а потом продав его стороннему лицу.

Кроме того, Кустов рассчитался за букет цветов поддельной 5 000 купюрой в магазине цветов на ул. Б. Богаткова в Новосибирске, получив от продавца сдачу подлинными банковскими билетами ЦБ РФ в сумме 3 000 рублей, которые оставил себе.

В ходе предварительного расследования с Кустовым было заключено досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело рассмотрено в особом прядке.

Суд окончательно приговорил Кустова к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 70 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.