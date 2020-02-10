Жалуются десятками тысяч губернатору жители Новосибирской области

Андрей Травников поручил местным властям не обольщаться и усилить обратную связь при работе с обращениями граждан. В числе самых активных жалобщиков жителей Бердска нет.

Губернатором на личных приёмах приняты 111 человек, в том числе 13 человек в формате видеосвязи

Организация работы с обращениями граждан в Новосибирской области в 2019 году вышла на новый уровень – усилить эту динамику призван механизм обратной связи по результатам рассмотрения обращений. Тема рассмотрена на еженедельном оперативном совещании губернатора с членами регионального правительства, руководителями областных исполнительных органов государственной власти, главами муниципальных образований региона.

Об итогах рассмотрения обращений граждан, поступивших в 2019 году, губернатору доложил начальник управления по работе с обращениями граждан – общественной приёмной губернатора Новосибирской области Игорь Баранов, сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе регионального правительства.

В ушедшем году работа с обращениями была направлена на обеспечение права граждан на обращение в любые государственные органы и органы местного самоуправления и гарантированное получение ответа на обращение. За 2019 год в адрес губернатора области через общественную приёмную поступило около 25 тысяч письменных и личных обращений (на 7 тысяч меньше, чем в 2018 году). 328 граждан приняты губернатором и заместителями главы региона на личных приёмах. По результатам работы мобильной приёмной, в адрес губернатора от жителей Новосибирской области в 2019 году поступило 32 письменных благодарности за оперативное реагирование на их обращения – в прежние годы такого не было.

Андрей Травников призвал своих коллег по органам исполнительной власти не слишком обольщаться этими благодарностями, поскольку различных объектов, требующих ремонта, в нашем регионе пока больше, чем благодарностей, поступивших в ответ от жителей за 2019 год.

«Организация работы по рассмотрению обращений граждан, организация личных приёмов за 2019 год вышла на новый уровень, – отметил Губернатор. – Однозначно положительный опыт – работа мобильной приёмной, оперативной группы этой приёмной. Жителям очень приятно, когда они слышат обратную связь, когда к ним обращаются из аппаратов и приёмных руководителей и узнают – дан ли ответ на вопрос, удовлетворены ли они решением проблемы? Эту обратную связь надо усиливать. 25 тысяч обращений общественная приёмная губернатора переработать и дать по ним обратную связь не сможет. Это задача каждого из руководителей на местах – получать запросы и стараться давать обратную связь жителям по результатам рассмотрения их обращений. Всех руководителей прошу иметь в виду: любой вопрос, который вы рассматриваете и на который даёте ответ, может быть перепроверен! Может быть организован выезд оперативной группы мобильной приёмной, которая на месте выяснит, довольны жители решением проблемы или нет. Также важная задача – научиться давать гражданам понятные, конкретные ответы на их обращения. Иногда ответы чиновников представляют собой нагромождение цитат из законодательства с завуалированными фразами. Нужно учиться давать ответ прямой и по существу», – подчеркнул Андрей Травников.

Наибольшую активность обращения в 2019 году проявили жители Каргатского и Болотнинского районов, города Оби, Новосибирского и Мошковского районов. Меньше всего обращались жители Здвинского, Убинского, Краснозёрского, Чановского и Чулымского районов.

Для справки

В 15 тыс. письменных обращений содержатся 22,5 тыс. вопросов, преимущественно по темам «Экономика», «Социальная сфера», «Жилищно-коммунальная сфера», «Государство, общество, политика» и «Оборона, безопасность, законность». Востребована у жителей области такая форма работы с обращениями, как проведение личного приёма граждан в единый региональный день приёма по пятницам.

Губернатором на личных приёмах приняты 111 человек, в том числе 13 человек в формате видеосвязи. По поручению губернатора принят 371 человек.

В целях контроля исполнения поручений губернатора, проверки объективности рассмотрения обращений с выездом на место и с участием заявителей, а также принятия оперативных мер по решению вопросов, с которыми обращаются жители области к губернатору, создана трёхуровневая система мобильных приёмных губернатора, которая включает в себя:

— мобильную приёмную губернатора при управлении по работе с обращениями граждан;

— оперативные группы мобильной приёмной губернатора на территориях муниципальных районов;

— мобильные приёмные глав муниципальных районов и городских округов.

Всего в 2019 году мобильными приёмными всех уровней проведено 270 выездов, в ходе которых рассмотрено 325 вопросов, по 103 вопросам приняты оперативные меры. В ходе рабочих поездок губернатора в муниципальные районы области мобильной приёмной проводились приёмы граждан, в ходе которых принято 43 человека.