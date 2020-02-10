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Застрелил бывшую жену на глазах 3-летнего ребенка и угрожал мальчику расправой пьяный житель Урала

20:15 10.02.2020 Фото: Википедии
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Особо тяжкое преступление, непосредственным очевидцем которого стал ребёнок, привело к возникновению у него посттравматического стрессового расстройства, квалифицируемого как тяжкий вред, причинённый здоровью человека. Дело передано в суд.

Застрелил бывшую жену на глазах 3 летнего ребенка и угрожал мальчику расправой пьяный житель Урала
Обвиняемый не раз угрожал расправой жене и сыну. Однажды он исполнил обещания

В Свердловской области мужчина обвиняется в ряде преступлений, в том числе убийстве своей бывшей жены и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему ребёнку. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Ирбитского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), пп.«б»,«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершённое в отношении малолетнего, с особой жестокостью, с применением оружия) и двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

По данным следствия, вечером 27 декабря 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из сёл Ирбитского района, угрожал убийством женщине, на тот момент являвшейся его женой. У потерпевшей имелись реальные основания опасаться высказанной угрозы, поскольку обвиняемый держал при этом предмет, конструктивно схожий с охотничьим ружьём. Кроме того, днём 26 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства своей на тот момент уже бывшей жены (она же являлась потерпевшей и по первому указанному эпизоду), убил потерпевшую. Особая жестокость преступления заключалась в том, что оно было совершено на глазах у малолетнего ребёнка 2006 года рождения (сына потерпевшей).

В отношении данного ребёнка обвиняемым в тот день была совершена угроза убийством с применением указанного огнестрельного оружия. Кроме того, то особо тяжкое преступление, непосредственным очевидцем которого стал ребёнок, привело к возникновению у него посттравматического стрессового расстройства, квалифицируемого как тяжкий вред, причинённый здоровью человека. Тем самым, обвиняемый совершил и инкриминируемое ему преступление, предусмотренное пп.«б»,«з» ч.2 ст.111 УК РФ.

В ходе следствия органами Следственного комитета был проведён комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённых преступлений. Проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические, баллистические, криминалистические, молекулярно-генетические и иные судебные экспертизы. Осуществлены осмотры места происшествия и предметов, проверки показаний на месте, допрошено порядка 20 свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета также выяснялись причины и условия, которые способствовали случившемуся, и в целях недопущения таких обстоятельств впредь внесено соответствующее представление. На данный момент ребенок проживает с бабушкой.

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