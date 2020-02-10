1,5 млн ветеранов автоматически получат по 50 тыс. и 75 тыс. рублей в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы

Вице-премьер подчеркнула, что ветеранам не нужно будет подавать какие-либо специальные заявления. Выплаты перечислит Пенсионный фонд.

Голикова сообщила, что все выплаты к 75-летию Победы будут проведены автоматически

Ветераны, которые имеют право на единовременные выплаты к 75-летию Победы, получат их автоматически. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании, которое проводит глава правительства Михаил Мишустин со своими заместителями, передает ТАСС.

По ее словам, россиянам не нужно будет подавать дополнительных заявлений. «Все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года», — уточнила она.

Как заявила Голикова, к 18 февраля Минтруд должен представить все необходимые документы, чтобы выплаты поступили в установленные сроки.

Вице-премьер добавила, что соответствующие выплаты предполагается предоставить 1 млн 500 тыс. человек. Так, выплату в 75 тыс. рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны, пережившие блокаду Ленинграда, бывшие несовершеннолетними узники фашистских концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибший в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. По словам Голиковой, под эти категории граждан попадают 537,1 тыс. человек.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетними узники фашизма — всего порядка 601,4 тыс. человек. «Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Выплаты будут осуществляться теми органами, которые на сегодняшней день осуществляют и выплачивают пенсии соответствующим категориям граждан — это Пенсионный фонд и органы, осуществляющие выплаты военных пенсий», — уточнила Голикова.