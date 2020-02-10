Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать «героиню его романа»

На своей странице в instagram король российской поп сцены призывает поклонников угадать имя главной героини его романа. Совсем скоро состоится премьера нового клипа певца, поклонники заинтригованы и спешат, называя на перебой имена звездных знаменитостей российской сцены.

Филипп Киркоров заинтриговал поклонников в социальных сетях

На своей странице в instagram король российской поп сцены призывает поклонников угадать имя главной героини его романа. Совсем скоро состоится премьера нового клипа певца, поклонники заинтригованы и спешат, называя на перебой имена звездных знаменитостей российской сцены.

Вот что пишет певец под фото: