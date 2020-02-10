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Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать «героиню его романа»

21:18 10.02.2020 Фото: instagram.com/p/B8JizHFBvcg/
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На своей странице в instagram король российской поп сцены призывает поклонников угадать имя главной героини его романа. Совсем скоро состоится премьера нового клипа певца, поклонники заинтригованы и спешат, называя на перебой имена звездных знаменитостей российской сцены.

Король поп сцены Филипп Киркоров призывает угадать героиню его романа
Филипп Киркоров заинтриговал поклонников в социальных сетях

На своей странице в instagram король российской поп сцены призывает поклонников угадать имя главной героини его романа. Совсем скоро состоится премьера нового клипа певца, поклонники заинтригованы и спешат, называя на перебой имена звездных знаменитостей российской сцены.

Вот что пишет певец под фото:

-Кто первым узнает главную героиню моего Романа? ⚡️

Тот сможет эксклюзивно увидеть клип #POMAHЬI одним из первых!⏳
Вместе со мной.
И с ней.
Но это не точно…

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