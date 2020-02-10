Король поп-сцены Филипп Киркоров призывает угадать «героиню его романа»

На своей странице в instagram король российской поп сцены призывает поклонников угадать имя главной героини его романа. Совсем скоро состоится премьера нового клипа певца, поклонники заинтригованы и спешат, называя на перебой имена звездных знаменитостей российской сцены.
На своей странице в instagram король российской поп сцены призывает поклонников угадать имя главной героини его романа. Совсем скоро состоится премьера нового клипа певца, поклонники заинтригованы и спешат, называя на перебой имена звездных знаменитостей российской сцены.
Вот что пишет певец под фото:
-Кто первым узнает главную героиню моего Романа? ⚡️
Тот сможет эксклюзивно увидеть клип #POMAHЬI одним из первых!⏳
Вместе со мной.
И с ней.
Но это не точно…