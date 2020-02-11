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Массированный воздушный удар нанесла Турция по Сирии

09:45 11.02.2020 Фото: Ru.euronews.com
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По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель.

Массированный воздушный удар нанесла Турция по Сирии
Ранее министерство сообщило о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
«По предварительным данным, были обстреляны 115 целей сирийской армии, поражена 101 цель, в том числе уничтожены три танка и подбит один вертолет. Операция продолжается», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее министерство сообщило о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск.

На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.

О том, что Анкара не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.
Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.
Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Ситуация на северо-западе Сирии
Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры»*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра»*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России

Источник: РИА Новости

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