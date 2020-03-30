Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Новые рубрики добавлены в доску объявлений самого читаемого городского сайта «Курьер.Среда.Бердск».

В разделе объявлений сайта do.kurer-sreda.ru добавлены новые рубрики: Услуги:



фото-видеосъемка

услуги няни

ремонт компьютеров/заправка картриждей

бухгалтерские услуги



клининг

вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;

ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек

ритуальные товары и услуги



туризм

хобби

Рубрика «Строительство и монтаж»: услуги поварафото-видеосъемкауслуги няниремонт компьютеров/заправка картриждейбухгалтерские услугиюридические услуги и страхованиеклинингвышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушекритуальные товары и услугиизготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебелитуризмхоббиРубрика «Строительство и монтаж»: сантехнические работы; электромонтажные работы; строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц; ремонт и отделка квартир, офисов, помещений; двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий; демонтажные работы (от обоев до сноса дома); сварочные работы; сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент; бестраншейная прокладка водопровода, канализации. ж/б кольца; столярные и плотницкие работы; ассенизатор, откачка ям; кровельные работы, строительство крыш любой сложности. Рубрика «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду. Рубрика для детей: одежда и обувь для новорожденных; одежда и обувь для девочек; одежда и обувь для мальчиков; игрушки Продам/куплю: топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь. Животные: кошки; собаки; прочие животные; товары для животных; услуги для животных, бюро находок. Авто: Отогрев авто. Услуги: Вскрытие и ремонт замков. ПРОДАМ/СДАМ бизнес Подробнее на Курьер. Среда. Бердск

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