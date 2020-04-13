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431 смерти за сутки на 13 апреля зарегистрировано в Италии из-за COVID-19. Пик пошел на спад

14:00 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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Сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных: за сутки были выписаны 297 человек, в больницах остаются 27 847 человек. Шестьдесят девять процентов больных находятся в условиях домашней изоляции.

431 смерти за сутки на 13 апреля зарегистрировано в Италии из за COVID 19. Пик пошел на спад
Рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут в среду

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели — скончался 431 зараженный, число жертв достигло 19 899, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Это наименьшая цифра с 19 марта, когда за сутки скончались 427 человек, после этого динамика роста летальных исходов ускорилась.
Итальянские власти 27 марта сообщили об антирекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.

В субботу было зарегистрировано 619 летальных исходов, днем ранее — 570.

Число ныне зараженных коронавирусом в Италии выросло на 1984 человек и достигло 102 253.
Накануне Боррелли заявлял о 1996 новых инфицированных. В последние два дня рост заражений снова увеличился.

«Число выздоровевших возросло до 34 211. Рост за день составил 1677 человек», — добавил глава службы гражданской обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 2079 зараженных. Рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут в среду, когда озвучивалась цифра в 2099 выздоровевших.

Продолжает снижаться нагрузка на больницы — сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных: за сутки были выписаны 297 человек, в больницах остаются 27 847 человек. Шестьдесят девять процентов больных находятся в условиях домашней изоляции.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 156,3 тысячи. В субботу этот показатель составлял 152,2 тысячи человек. Кроме того, согласно статистике службы гражданской обороны, число сделанных тестов на коронавирус в Италии перевалило за миллион.
Последние оценки говорят о замедлении распространения коронавируса в Италии: на прошлой неделе сообщалось в среднем о 2,5 тысячи новых случаев за сутки — антирекорд же был достигнут 21 марта, когда пик составил 4821 случай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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