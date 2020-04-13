431 смерти за сутки на 13 апреля зарегистрировано в Италии из-за COVID-19. Пик пошел на спад

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели — скончался 431 зараженный, число жертв достигло 19 899, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Это наименьшая цифра с 19 марта, когда за сутки скончались 427 человек, после этого динамика роста летальных исходов ускорилась.
Итальянские власти 27 марта сообщили об антирекорде по числу скончавшихся за сутки, который составил 969 смертельных исходов.
Число ныне зараженных коронавирусом в Италии выросло на 1984 человек и достигло 102 253.
Накануне Боррелли заявлял о 1996 новых инфицированных. В последние два дня рост заражений снова увеличился.
«Число выздоровевших возросло до 34 211. Рост за день составил 1677 человек», — добавил глава службы гражданской обороны. Накануне он сообщил о выздоровлении 2079 зараженных. Рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут в среду, когда озвучивалась цифра в 2099 выздоровевших.
Продолжает снижаться нагрузка на больницы — сокращается число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных: за сутки были выписаны 297 человек, в больницах остаются 27 847 человек. Шестьдесят девять процентов больных находятся в условиях домашней изоляции.
По словам Боррелли, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 156,3 тысячи. В субботу этот показатель составлял 152,2 тысячи человек. Кроме того, согласно статистике службы гражданской обороны, число сделанных тестов на коронавирус в Италии перевалило за миллион.
Последние оценки говорят о замедлении распространения коронавируса в Италии: на прошлой неделе сообщалось в среднем о 2,5 тысячи новых случаев за сутки — антирекорд же был достигнут 21 марта, когда пик составил 4821 случай.
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Источник: РИА Новости