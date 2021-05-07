Что можно сажать с 7 по 25 мая 2021 года по лунному календарю?
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Что можно сажать с 7 по 25 мая 2021 года по лунному календарю?

5:20:295/7/2021Фото: Pixabay
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Помимо температурных условий необходимо также ориентироваться на лунные фазы, которые также влияют на получение будущего урожая, как и правильный уход за высаженными растениями.

огород
Май всегда насыщен огородными работами

Май, наверное, является самым насыщенным месяцем в году, когда нужно успеть все - от подготовки участки и грядок, до высадки рассады и посева в грунт.

Именно в мае заканчиваются основные посевы будущего урожая и огородникам и дачникам предстоит все это успеть.

Помимо температурных условий необходимо также ориентироваться на лунные фазы, которые также влияют на получение будущего урожая, как и правильный уход за высаженными растениями.

Огурцы можно садить 9, 10, 11, 18, 19, 24 и 25 мая

Перец болгарский 18 и 19 мая

Лук и чеснок 18 и 19 мая

Редька и редиска 9, 10, 11 мая

Помидоры 18, 18, 24, 25 мая

Картофель, свекла, морковь 9, 10, 11, 18, 19, 24 мая

Зелень 10, 11, 18, 19, 24, 25 мая

Баклажаны 18, 19, 24, 25 мая

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