8 способов помогут быстро избавиться от изжоги

Один из эффективных и достаточно быстрых способов избавиться от изжоги именно активированный уголь, который является абсолютно безобидным, причем его можно применять даже женщинам в положении. Уголь помогает желудку впитать какую-то частичку кислотности, после чего жжение должно пройти.

Частая изжога – важная причина посетить врача, это повод задуматься о своем здоровье

Вкусно покушать любит каждый человек, но порой от этого происходит изжога, которая негативно сказывается на самочувствии. Главным симптомом ее является жжение в области груди. Зачастую главной проблемой изжоги является неправильное питание, это жжение повышает выделение сока в желудке, от чего происходит раздражение слизистой пищевода. Специалисты подсказали, как избавиться от изжоги с помощью различных средств на любой вкус.

От чего возникает изжога

Специалисты советуют прежде понимать, от чего приходит изжога, так как по факту это выброс кислоты в систему пищевода. Зачастую она проявляется в виде жжения в области горла или груди. Главной причиной возникновения данного симптома есть неправильное питание, а также злоупотребление вредными привычками. Часто изжога проявляется во время беременности.

Частая изжога – важная причина посетить врача, это повод задуматься о своем здоровье, так как проявление ее больше нескольких раз в неделю уже говорит о заболевании желудочно-кишечной системы.

Во время изжоги чувствуется сильное жжение, это весьма неприятное ощущение, которое не дает заниматься привычными делами и требует срочного устранения. Специалисты подобрали самые эффективные способы, которые помогут справиться с проблемой. Существует множество вариантов, что дают возможность выбрать любой на свой вкус.

Как быстро победить изжогу

Специалисты назвали три способа, самые быстрые, которые помогут справиться с изжогой в самые короткие сроки.

Вода

Пожалуй, самое доступное средство, которое есть в каждом доме – это вода. Для того чтобы снизить кислотность и устранить жжение, понадобится стакан очищенной теплой жидкости. Специалисты отмечают, что пьется вода в сидячем или стоячем положении, после чего на протяжении какого-то времени не нужно ложиться.

Сода

Понадобится половина чайной ложки соды, которая присутствует у каждого в доме, которую разводят в стакане воды. Этот способ стоит использовать в самых крайних случаях. В больших количествах сода способна навредить организму человека. Этот вариант не подойдет женщинам в положении или на грудном вскармливании. Если присутствуют хронические заболевания кишечника, то от содового раствора придется отказаться и выбрать более щадящий способ.

Активированный уголь

Один из эффективных и достаточно быстрых способов избавиться от изжоги именно активированный уголь, который является абсолютно безобидным, причем его можно применять даже женщинам в положении. Уголь помогает желудку впитать какую-то частичку кислотности, после чего жжение должно пройти. Понадобиться всего несколько таблеток, которые нужно запить большим количеством воды. При сильной изжоге советуют взять 10 таблеток угля и растолочь их, после чего разбавить в 1/2 стакане молока и выпить за раз. Единственный минус активированного угля в том, что после регулярного использования меняется работа желудочно-кишечного тракта.

Как вкусно избавиться от изжоги

Существуют очень вкусные способы борьбы с изжогой, которые в какой-то степени эффективны и к тому же еще и весьма недурны на вкус.

Миндаль

Данный продукт имеет удивительные свойства нейтрализовать сок в желудке. Если часто человек испытывает это жжение, то специалисты советуют всегда иметь под рукой миндаль. Когда изжога начинает подступать, то достаточно будет всего в среднем около 8 орешков, чтобы избавиться от нее. Действует этот вариант достаточно быстро от 5 до 10 минут – и проблему как рукой снимет.

Мед

Пчелиный мед – универсальное средство, которое полезно при больном горле и поможет убрать проблемы с желудком. Для того чтобы побороть изжогу, необходимо всего лишь одну ложку меда разбавить в стакане молока и это чудо-средство выпить.

Молоко

Данный напиток специалисты рекомендуют пить без каких-либо добавок, в особенности если продукт пчел им не по нраву. Около 200 миллиграмм молока устранят высокую кислотность.

Полезные советы по устранению изжоги

Полезные варианты устранения изжоги не такие быстрые и вкусные как предыдущие, но в то же время не приносят никакого вреда организму, а даже, наоборот, настраивают работу желудочно-кишечного тракта.

Картофельный сок

Сок из картофеля помогает устранить изжогу, после применения от жжения не остается и следа, а помимо этого помогает улучшить состояние гастрита. Сок абсолютно не наносит никакого вреда организму, можно применять при беременности. Получить сок картофельный очень легко, для этого понадобится около трех очищенных картофелин, которые необходимо потереть на терке и отжать сок с помощью марли. После этого фрешу нужно дать постоять около 3 минут. Можно выпить сок в чистом виде, но, если сильно уж невыносимо, то есть вариант разбавить.

Ромашковый чай

Для приготовления ромашковой настойки понадобится залить кипятком 3 ст. л. ромашки аптечной. Чаю необходимо дать настояться на протяжении 20 минут. В профилактических целях специалисты советуют применять этот вариант 3 раза в день перед употреблением пищи. После этого об изжоге можно будет забыть надолго.

Источник: rsute.ru