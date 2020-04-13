Вернулся из Малайзии в Бердск многократный чемпион России по велоспорту Артем Овечкин

Велогонщик сейчас входит в состав команды из малайзийской команды Terengganu Inc. TSG. На время эпидемии коронавируса он решил приехать домой. Планирует, что через неделю начнет тренироваться более активно.

Бердчанин Артем Овечкин одно время жил и тренировался в Испании

Российский велогонщик Артем Овечкин рассказал РИА Новости, что прилетел во время пандемии коронавируса из Малайзии в Россию и старается поддерживать форму в период, пока нет гонок.

Многократный чемпион России по велоспорту на шоссе, выступавший ранее за «Катюшу» и «Газпром-Русвело», сейчас входит в состав команды из Малайзии Terengganu Inc. TSG.

«В связи с нынешней ситуацией, пришлось вернуться домой, в Бердск, и тут проводить самоизоляцию. До этого был в Сочи на сборах месяц. Сейчас у меня второе межсезонье, так как в ближайшее время гонок не будет. Провожу время дома с семьей и немного тренируюсь. Изначально я возвращался в Россию из Малайзии. Была возможность остаться там, но я сам не хотел, и сейчас у них тоже ситуация не из лучших, хотя в Азии уже идет хорошая динамика, если, конечно, как говорят, не будет второй волны волны», — сказал Овечкин.

«Пока поддерживаю форму дома — станок, статика, растяжка. Возможно через неделю начну более активно тренироваться», — отметил велогонщик.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», свою спортивную карьеру Артем Овечкин начал в Бердске, тренируясь у Александра Мамонтова.