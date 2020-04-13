Коронавирус не помешает: Доплаты учителям, бесплатное питание школьников и ремонт дорог обеспечат деньгами в Новосибирской области

Перераспределенные ресурсы позволили закрыть все ключевые задачи, а также доформировать на 566 млн рублей областной резервный фонд, за счет которого борются с коронавирусной инфекцией. Дефицит регионального бюджета составит более 5 млрд рублей.

Правительство региона одобрило первые поправки в бюджет-2020: дополнительно профинансирован ряд направлений

Дополнительные средства на поддержку семей с детьми, реализацию нацпроекта «Здравоохранение» и дорожный фонд будут выделены в регионе в 2020 году. Соответствующее решение принято 13 апреля на заседании Правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством Губернатора Андрея Травникова.

С основным докладом о внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. В частности он подчеркнул, что предлагаемые поправки были проработаны Правительством региона до проведения ограничительных мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Виталий Голубенко отметил, что в основу законопроекта об изменениях в бюджет положено решение трех ключевых задач. Во-первых, это исполнение поручений Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020, включающих, в том числе, меры поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет – на эти цели из федерального бюджета в 2020 году будет направлено почти 2,2 млрд рублей, из областного бюджета – 638,6 млн рублей.

Также во исполнение поручений Президента РФ на 2020 год на улучшение условий обучения детей в школах с нового учебного года в сентябре дополнительные средства предусматриваются на выплату вознаграждения по классному руководству в размере 524,2 млн рублей. На обеспечение горячим питанием учеников начальной школы из федерального бюджета в 2020 году ожидается поступление средств в размере 485,6 млн рублей, из областного бюджета средства софинансирования составят в текущем году 280,6 млн рублей.

Второй ключевой задачей изменений в бюджет 2020 года является завершение выполнения перешедших с 2019 года обязательств по национальному проекту «Здравоохранение», касающихся реализации региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Третья ключевая задача законопроекта – приведение в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ ассигнований дорожного фонда.

Виталий Голубенко отметил, что перераспределенные ресурсы позволили закрыть все обозначенные ключевые задачи, а также доформировать на 566 млн рублей областной резервный фонд, за счет которого уже сегодня оперативно финансируется комплекс первоочередных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Законопроект также содержит некоторые дополнительные изменения по расходам, в том числе, на капитальное строительство, на дорожно-транспортную инфраструктуру.

По результатам внесенных изменений общие параметры областного бюджета на 2020 год составят: объем доходов 181,2 млрд рублей, объем расходов – 186,3 млрд рублей, дефицит – 5,1 млрд рублей.

Проект закона о внесении изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» одобрен Правительством региона. Документ будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.