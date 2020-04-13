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Умерла от стресса старушка: грабитель отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами в Казани

21:00 13.04.2020 Фото: pixabay.com
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СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По ходатайству следствия задержанный арестован.

Умерла от стресса старушка: грабитель отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами в Казани
Суд арестовал грабителя

На одном из федеральных каналов обсуждалась история, произошедшая с пенсионеркой в Казани. У 80-летней женщины на улице у дома неизвестный отобрал сумку-тележку с продуктами и деньгами.Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в главке СКР.

Нападавший был задержан. Через три дня ограбленная женщина не выдержала стресса и умерла.

По данному факту СУ СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По ходатайству следствия задержанный арестован.

Глава Следственного комитета поручил доложить о проведенном территориальным следственным органом комплексе следственных действий, направленных на установление объективной картины преступления в отношении пожилой женщины.

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От редакции

Ничего святого?

Аноним, 13 апреля 2020 21:31
Причинение смерти по неосторожности, это когда кирпич у каменщика из рук на голову упал.
А тут есть умысел - лишить человека последних средств к существованию, а потом на зоне порезать вены, пожаловаться "правозащитникам" и поджечь цеха на зоне.

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