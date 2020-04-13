Умерла от стресса старушка: грабитель отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами в Казани

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По ходатайству следствия задержанный арестован.

Суд арестовал грабителя

На одном из федеральных каналов обсуждалась история, произошедшая с пенсионеркой в Казани. У 80-летней женщины на улице у дома неизвестный отобрал сумку-тележку с продуктами и деньгами.Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в главке СКР.

Нападавший был задержан. Через три дня ограбленная женщина не выдержала стресса и умерла.

По данному факту СУ СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). По ходатайству следствия задержанный арестован.

Глава Следственного комитета поручил доложить о проведенном территориальным следственным органом комплексе следственных действий, направленных на установление объективной картины преступления в отношении пожилой женщины.