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Запретят пассажирам ездить без масок в маршрутках Новосибирска с 14 апреля

21:30 13.04.2020 Фото: pexels.com
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При этом маршруточники будут продавать маски «по себестоимости» за 30 рублей — не наживы ради, а для здоровья людей.

Запретят пассажирам ездить без масок в маршрутках Новосибирска с 14 апреля
В маршрутки Новосибирска не пустят людей без масок из-за коронавируса

В некоторых маршрутных такси Новосибирска не будут пускать людей без масок. Распоряжение начнет действовать с 14 апреля.

Ограничения вводят на маршруте №72, который следует от Биатлонного комплекса до ж/к «Лесное». Также правило распространяется на маршрутах №19 (следует от ПАТП-9 до ПКиО «Заельцовский»), №399 (Городской аэропорт — Микрорайон «Близкий»), №203 (ПКиО «Берёзовая роща» — Микрорайон «Близкий»).

В случае, если у людей, которые зашли в маршрутку, нет с собой масок, их можно приобрести у водителей. Стоимость — 30 рублей.

Владельцы маршруток сообщают, что делают это не с целью заработать на продаже защитных средств. Таким образом, они заботятся о здоровье горожан.

Инициаторы акции призывают и остальных коллег присоединиться.

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От редакции

А без масок будут выгонять?

Аноним, 13 апреля 2020 21:38
Странная у них себестоимость.
В аптеках Новосибирска 5 масок стоят 40 рублей.
Аноним, 13 апреля 2020 21:39
Ачто? - Так можно было?
Аноним, 13 апреля 2020 21:40
Походу маршрутки ездить теперь не будут - будут маски продавать.
Аноним, 13 апреля 2020 21:42
С такими расценками могли бы и ОМОН поставить торговать масками - мимо них точно не пройдешь.
Covid-19, 14 апреля 2020 00:07
Интересно будет юридическое обоснование термина "маска".

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