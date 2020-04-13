Запретят пассажирам ездить без масок в маршрутках Новосибирска с 14 апреля

При этом маршруточники будут продавать маски «по себестоимости» за 30 рублей — не наживы ради, а для здоровья людей.

В маршрутки Новосибирска не пустят людей без масок из-за коронавируса

В некоторых маршрутных такси Новосибирска не будут пускать людей без масок. Распоряжение начнет действовать с 14 апреля.

Ограничения вводят на маршруте №72, который следует от Биатлонного комплекса до ж/к «Лесное». Также правило распространяется на маршрутах №19 (следует от ПАТП-9 до ПКиО «Заельцовский»), №399 (Городской аэропорт — Микрорайон «Близкий»), №203 (ПКиО «Берёзовая роща» — Микрорайон «Близкий»).

В случае, если у людей, которые зашли в маршрутку, нет с собой масок, их можно приобрести у водителей. Стоимость — 30 рублей.

Владельцы маршруток сообщают, что делают это не с целью заработать на продаже защитных средств. Таким образом, они заботятся о здоровье горожан.

Инициаторы акции призывают и остальных коллег присоединиться.