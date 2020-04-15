Нулевой пациент: Кто привез коронавирус в Россию?

Это гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана. Диагноз ему поставили 27 февраля. Пациент лежал в Коммунарке и выздоровел, но заразил свою семью.

Распространение коронавируса в России началось с 27 февраля — его привезли из Италии

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу «Православие.ру» назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.

По словам Чучалина, им стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.

Чучалин вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко поставили Субботину диагноз коронавирус 27 февраля. Пациент выздоровел, но заразил членов семьи, с которыми контактировал после возвращения домой.

На данный момент в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.