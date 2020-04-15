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Нулевой пациент: Кто привез коронавирус в Россию?

20:21 15.04.2020 Фото: pexels.com
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Это гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана. Диагноз ему поставили 27 февраля. Пациент лежал в Коммунарке и выздоровел, но заразил свою семью.

Нулевой пациент: Кто привез коронавирус в Россию?
Распространение коронавируса в России началось с 27 февраля — его привезли из Италии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Нулевой пациент: Кто привез коронавирус в Россию?

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Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу «Православие.ру» назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.

По словам Чучалина, им стал гражданин России по фамилии Субботин, которому чуть более 40 лет. Мужчина привез новую инфекцию из Милана.

Чучалин вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко поставили Субботину диагноз коронавирус 27 февраля. Пациент выздоровел, но заразил членов семьи, с которыми контактировал после возвращения домой.

На данный момент в России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек, 1 986 вылечились.

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От редакции

Никто не ожидал эпидемии?

Аноним, 15 апреля 2020 22:41
Зима 2020 года, начало февраля, г.Бердск. Десятки родственников и знакомых, а незнакомых, вероятно, сотни, переболели ОРВИ с осложнениями на лёгкие (так ставили диагноз, такая медицина). Позже эта же болячка обнаружилась в Китае, ихняя недоразвитая медицина смогла установить и классифицировать возбудителя болезни.
А некто Субботин был уже позже.

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