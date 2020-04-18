Погибли трое при крушении самолета Л-142 под Хабаровском. Судно принадлежало местному бизнесмену

Самолет Л-410 вмещает 19 пассажиров. Рухнувший под Хабаровском легкомоторный самолет принадлежал бизнесмену

О произошедшей трагедии сообщили 18 апреля. Самолет Л-142 упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского края. Владельцем воздушного судна был бизнесмен Карабут Илья, занимавшийся торговлей оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях. Он и еще два человека погибли, сообщили в региональном СКР.

По информации из открытых источников, в 2018 году предприниматель принимал участие в открытом Чемпионате Московской области по высшему пилотажу. Сборная Хабаровского края, которую представлял Карабут, заняла первое место в общекомандном зачете в третьей лиге.

Причиной падения частного легкомоторного самолета Хабаровском могла стать ошибка пилотирования. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили информированные источники:

«Рассматриваются различные версии. Однако приоритетной остается ошибка пилотирования и возможные технические проблемы на борту».

В МЧС также подтвердили падение самолета, оно произошло в нежилой зоне с последующим возгоранием. По предварительным данным, есть погибшие.