18.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погибли трое при крушении самолета Л-142 под Хабаровском. Судно принадлежало местному бизнесмену

13:33 18.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Авиакатастрофа произошла в нежилой зоне. Легкомоторный самолет сгорел. Причиной падения частного воздушного судна могла стать ошибка пилотирования.

Погибли трое при крушении самолета Л 142 под Хабаровском. Судно принадлежало местному бизнесмену
Самолет Л-410 вмещает 19 пассажиров. Рухнувший под Хабаровском легкомоторный самолет принадлежал бизнесмену

О произошедшей трагедии сообщили 18 апреля. Самолет Л-142 упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского края. Владельцем воздушного судна был бизнесмен Карабут Илья, занимавшийся торговлей оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях. Он и еще два человека погибли, сообщили в региональном СКР.

По информации из открытых источников, в 2018 году предприниматель принимал участие в открытом Чемпионате Московской области по высшему пилотажу. Сборная Хабаровского края, которую представлял Карабут, заняла первое место в общекомандном зачете в третьей лиге.

Причиной падения частного легкомоторного самолета Хабаровском могла стать ошибка пилотирования. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили информированные источники:

«Рассматриваются различные версии. Однако приоритетной остается ошибка пилотирования и возможные технические проблемы на борту».

В МЧС также подтвердили падение самолета, оно произошло в нежилой зоне с последующим возгоранием. По предварительным данным, есть погибшие.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас тянет в небо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Я алкоголик: с чего начинается пьянство у подростков
15:44 18-04-2020
Я алкоголик: с чего начинается пьянство у подростков
Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
15:40 18-04-2020
Нет денег на квартплату и коммуналку: что делать, рассказал юрист
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
15:33 18-04-2020
Лидерство - это врожденное качество? Не хотят быть лидерами жители России
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
15:24 18-04-2020
Пропала без вести 4-летняя девочка в Ингушетии. Ее искали всю ночь
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
15:11 18-04-2020
Ужесточил режим самоизоляции с 22 апреля мэр Москвы. Проехать по столице станет сложнее
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
15:11 18-04-2020
Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео
БердскЗатопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС 1
15:02 18-04-2020
Затопит грунтовыми и талыми водами Бердск. Обещает разлив Берди и наводнение с Алтая МЧС
БердскПрозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска 1
14:54 18-04-2020
Прозимовавшую на центральной улице остановку вернули на кладбище Бердска
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера 1
14:41 18-04-2020
Сняли на видео задержание при получении взятки в 2 млн рублей замглавы Хакасии. За контракт на строительство диспансера
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке
14:33 18-04-2020
Фото: Толпы детей после 14 лет в парке