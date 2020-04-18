Предлагаю выйти с портретами фронтовиков на балконы и спеть военную песню в Бердске. И все записать на видео

В группу Курьер.Среда.Бердск соцсети ВКонтакте написал Алексей Юша:

Алексей Юша видео-оператор в НСК: предлагаю снять на видео, как люди в портретами своих родственников выходят на балконы и поют военную песню. для этого надо повесить объявления и старшим по дому собрать телефоны желающих поучаствовать в акции.потом приехать и возможно в громкоговоритель вызвать людей на балконы и снять на видео и для синхронизации пения запускать аудиограмму негромко. можно привлечь профессионалов видео в Бердске числом 6 человек и распределить дома между ними. это примерный план.От своей семьи и друга своего могу выставить 3 видео-операторов в средствах защиты с видео-оборудованием с разрешением 4К(высокой чёткости)