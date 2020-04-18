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Отопительный сезон завершится 10 мая в Бердске

16:01 18.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Нажатием кнопки котельные не выключить. Но бердчане уже жалуются на «перетоп», жару в квартирах и плохое самочувствие.

Отопительный сезон завершится 10 мая в Бердске
Пока дымят котельные Бердска

В планах мэрии Бердска завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 18 апреля рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Система отопления Бердска — это более 200 км трубопровода. Нажать кнопку и пожить несколько часов без тепла, а к ночи включить не получится. Система разворачивается достаточно долго — неделю запускается и также инертно сворачивается. Это сложная операция, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

Он напомнил, что, отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого в Бердске не наблюдается.

Бердчане жалуются на «перетоп», возмущаясь тому, что приходится жить в открытыми форточками и переплачивать за отопление. Об этом — в ближайшее время.

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От редакции

У вас в квартире жарко?

****, 18 апреля 2020 16:15
Не просто жарко, а невыносимо жарко - все трубы замотаны полотенцами, окна на проветривании. Неужели нельзя снизить температуру, чтобы трубы отопления были просто теплыми?! Я думаю можно, просто кто-то недополучит запланированную прибыль..........
КБУ, 18 апреля 2020 16:57
Уголь надо весь выжечь, на осень его оставлять нельзя.
Аноним, 18 апреля 2020 19:26
Почему нельзя? В Земле уголь лежал тысячи лет, а тут жалкие полгода не пролежит? Странно...
КБУ, 18 апреля 2020 19:45
В земле он лежит миллионы лет, а снаружи до осени нельзя.
Аноним, 18 апреля 2020 17:35
Кому жарко, а кому это деньги...
Аноним, 18 апреля 2020 17:54
Странно, всю зиму выключали, а тут не могут.
Аноним, 18 апреля 2020 19:28
Если делать по человечески, то придётся перерасчёт в пользу жильцов делать, а у них другие планы на жизнь...

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