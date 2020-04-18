Отопительный сезон завершится 10 мая в Бердске

Нажатием кнопки котельные не выключить. Но бердчане уже жалуются на «перетоп», жару в квартирах и плохое самочувствие.

Пока дымят котельные Бердска

В планах мэрии Бердска завершить отопительный сезон в городе 10 мая. Предположительно, в этот день остановят бердские котельные в части подачи тепла в квартиры горожан. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» 18 апреля рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Система отопления Бердска — это более 200 км трубопровода. Нажать кнопку и пожить несколько часов без тепла, а к ночи включить не получится. Система разворачивается достаточно долго — неделю запускается и также инертно сворачивается. Это сложная операция, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы.

Он напомнил, что, отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней. Пока этого в Бердске не наблюдается.

Бердчане жалуются на «перетоп», возмущаясь тому, что приходится жить в открытыми форточками и переплачивать за отопление. Об этом — в ближайшее время.