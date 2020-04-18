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Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара

20:28 18.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В теплый денек горожане пошли гулять в лес, поехал на дачу. В общем, отдыхает.

Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Уже вместо снега вода около берега

18 апреля выдался теплым днем. И бердчане вышли гулять  в лес, жарить шашлыки на побережье, поехали на дачу. Не выходите на лед — он опасен.

Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара

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От редакции

Вы как провели день?

Аноним, 18 апреля 2020 20:41
О! И про меня написали :)
Только что с Бердской косы вернулся: красотища! С одной стороны волны жидкой воды, с другой - лёд. Коршуны поют, травка зеленеет, никаких сирен и авианалётов, никаких телевизоров и зомбаков в масках!
Сидите дома, не выключая тиви, читайте газеты. И почаще меняйте маски!Скоро вы умрёте.

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