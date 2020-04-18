Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара

В теплый денек горожане пошли гулять в лес, поехал на дачу. В общем, отдыхает.

Уже вместо снега вода около берега 18 апреля выдался теплым днем. И бердчане вышли гулять в лес, жарить шашлыки на побережье, поехали на дачу. Не выходите на лед — он опасен.





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