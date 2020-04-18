18 апреля выдался теплым днем. И бердчане вышли гулять в лес, жарить шашлыки на побережье, поехали на дачу. Не выходите на лед — он опасен.
Высыпал народ на побережье Обского моря 18 апреля в Бердска. Не до самоизоляции, жара
В теплый денек горожане пошли гулять в лес, поехал на дачу. В общем, отдыхает.
18 апреля выдался теплым днем. И бердчане вышли гулять в лес, жарить шашлыки на побережье, поехали на дачу. Не выходите на лед — он опасен.
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Только что с Бердской косы вернулся: красотища! С одной стороны волны жидкой воды, с другой - лёд. Коршуны поют, травка зеленеет, никаких сирен и авианалётов, никаких телевизоров и зомбаков в масках!
Сидите дома, не выключая тиви, читайте газеты. И почаще меняйте маски!Скоро вы умрёте.