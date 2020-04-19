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Страна делает детей: Демографический взрыв ждет после коронавируса Россию

15:12 19.04.2020 Фото: pixabay.com
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Но продолжительная самоизоляция опасна количеством употребляемого алкоголя — пить россияне стали гораздо больше. В случае роста от алкогольной смертности перекроются положительные эффекты от карантина.

Страна делает детей: Демографический взрыв ждет после коронавируса Россию
Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik. По ее словам, по итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости преподнесет специалистам ряд сюрпризов. Демограф выразила обеспокоенность из-за роста потребления алкоголя. «Многие закупают спирт для дезинфекции и далеко не все его используют по назначению», — пояснила она.

Как отметила Халтурина, в случае роста от алкогольной смертности перекроются положительные эффекты от карантина. «И мы закончим год с более высокой смертностью, чем обычно», — предупредила она.

Однако в продолжительном карантине есть и положительный момент. По ее мнению, после самоизоляции можно ждать всплеск рождаемости. Специалист указала, что, как правило, в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. При этом зачатие происходит не во время бедствия, а несколько позже. «Может быть, люди начинают переосмыслять жизнь и возвращаются к вечным ценностям», — объяснила демограф.

Ранее глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко объяснил россиянам опасность лечения коронавируса алкоголем. По его словам, злоупотребление алкоголем во время болезни может привести к ситуациям, когда человек поступает в больницу слишком поздно и спасти его нельзя.

По состоянию на 19 апреля, в России зафиксировано более 36 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего пациентов в Москве— там заразилось более 20 тысяч человек.

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