Подробности о состоянии Заворотнюк: Теперь ее можно вывозить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам

Раньше из-за ее плохого самочувствия актрисы это было невозможно. У 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. И вот врачи возобновляют лечение.

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Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак мозга, улучшилось, врачи возобновили активное лечение. Новые подробности появились в Telegram-канале Mash в воскресенье, 19 апреля.

Теперь артистку можно вывозить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам, тогда как раньше из-за ее плохого самочувствия это было невозможно, утверждает источник. Уточняется, что на всех этапах лечения рядом с Заворотнюк находится ее муж, фигурист Петр Чернышев.

4 апреля сообщалось, что Заворотнюк впервые за время лечения ответила подписчикам в Instagram. Комментарии в ответ на поздравления с днем рождения появились в ее личном аккаунте, а также на странице поддержки, который ведут близкие и друзья артистки.

В марте дочь Заворотнюк Анна прокомментировала состояние актрисы, передает Лента.ру. «Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», — отреагировала она на многочисленные вопросы.

У 48-летней Заворотнюк диагностирован рак мозга, эту информацию впервые подтвердили в октябре прошлого года. Родственники и представители Заворотнюк ее состояние, как правило, не комментируют.