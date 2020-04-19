Космос на берегу Бердска: пар, солнце, ручьи, синее небо, хруст льда и минуты счастья

Обское море отступило и открыло красивые, почти космические пейзажи

На берегу поклонники солнца поют напевы. Лед хрустит под ногами. Заметим, последний лед. Обское море ушло далеко от берега. Глубокое синее небо. И немного счастья. С Пасхой вас, дорогие наши читатели!



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