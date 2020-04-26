75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

13 августа 1944 г. Здравствуйте, мои дорогие!

Вчера получил, Нинуля, два твоих письма, одно из них с поздравлениями. Большое, родная, спасибо. Я надеюсь, что я оправдаю эту награду еще не раз. Откровенно сознаюсь, что я попал сюда исключительно благодаря тому, что историю болезни передал накануне отъезда, и она не дошла своевременно до назначения. Быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно. А драться я еще могу, силы есть, а значит, мне дали досражаться. Твое, родная, пожелание бить фрицев – я выполнил в первом же бою. Я считаю, что в тех боях, в которых я был, я еще не полностью рассчитался с ними. Обо мне, родная, не беспокойся: я жив и здоров. До свидания. Крепко, крепко всех целую. (Подпись). Привет Глаф. Ник. И всем, всем.



Дочуру мою поцелуй и обними за меня.

Новосибирская область

г. Бердск ул. Кирова 26.

Артемьевой Нине Владимировне

Полевая почта «66542-Е»



Фронтовик шлет весточку с фронта

Артемьев Д.И.