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75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно

15:00 26.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Дмитрий Артемьев пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно

75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно75 дней до Победы: приходится преодолевать много трудностей, делать большие походыЕщё 58 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

13 августа 1944 г. Здравствуйте, мои дорогие!
Вчера получил, Нинуля, два твоих письма, одно из них с поздравлениями. Большое, родная, спасибо. Я надеюсь, что я оправдаю эту награду еще не раз. Откровенно сознаюсь, что я попал сюда исключительно благодаря тому, что историю болезни передал накануне отъезда, и она не дошла своевременно до назначения. Быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно. А драться я еще могу, силы есть, а значит, мне дали досражаться. Твое, родная, пожелание бить фрицев – я выполнил в первом же бою. Я считаю, что в тех боях, в которых я был, я еще не полностью рассчитался с ними. Обо мне, родная, не беспокойся: я жив и здоров. До свидания. Крепко, крепко всех целую. (Подпись). Привет Глаф. Ник. И всем, всем.

Дочуру мою поцелуй и обними за меня.

Новосибирская область
г. Бердск ул. Кирова 26.
Артемьевой Нине Владимировне
Полевая почта «66542-Е»

Артемьев Д.И.

75 дней до Победы: быть мужчине в тылу в настоящий момент не только стыдно, но и позорно

Фронтовик шлет весточку с фронта

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