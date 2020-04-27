Некролог или аллилуйя вырубке деревьев в парке Бердска? Горожане делятся воспоминаниями и надеждами о горсаде

По-разному запомнился городской парк бердчанам: лыжные забеги на уроке физкультуры, «медляк» с самым красивым мальчиком на «пятаке», пьяные драки и бомжи в кустах. Как бы то ни было, парк, меняясь, остается местом притяжения.

Старые деревья пошли под топор в городском парке Бердска. Спилят около 200 деревьев, уберут заросли кустарников

С 24 апреля в городском парке Бердска началась масштабная вырубка старых деревьев. Уже на следующий день он стал «лысым». Первыми под топор пошли аварийные тополя. Всего же вырубят порядка 200 деревьев, которые признали «пришедшими в негодность».

С одной стороны, обновление зеленых насаждений в парке назрело давно — деревья валятся, на аллеи и пешеходные дорожки, стволы превращаются в труху. Многим парковым деревьям не один десяток лет. И выделенные 38 млн рублей на модернизацию парка (посадка новых деревьев и кустарников, газонов, замена водопровода, освещения и тротуаров) — большая удача.

С другой, — бердчане, замечая отставание городского парка от новых требований ландшафтного дизайна и представлений о комфортном пространстве для отдыха, испытывают ностальгию. У многих с парком связаны хорошие (и не очень) воспоминания о детстве и юности, когда деревья были большими, трава зеленее, а люди добрее…

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» уже пишут свой «некролог» (или аллилуйю?) бердскому парку. Воспоминания разные, не всегда лестные.

— Парк запомнился диким запахом мочи, бухающим и употребляющим наркоту контингентом, хохотом их хриплых подруг. Было это лет 20-25 назад, когда там росли тополя и действовал «пятак». Как-то не сильно жалко. В последнее десятилетие парк стал заметно лучше, пишет Боря.

Ему отвечает Аноним:

— Причина — сивушная дискотека на «пятаке», где не было трезвых и ЗАКОННАЯ алкобудка напротив бывшей милиции. А самое главное, — это вечное злонамеренное отсутствие туалетов не только в парке , но и вообще в стотысячном городе Бердск, со дня его переноса в 1957 году!

Интересно воспоминание еще одного Анонима:



— Лично я запомнил парк тихим, спокойным и при этом разным. Правда, помню я его где-то в периоде 1985-1991 годов. В разных местах были участки с тополями, клёнами, акациями, ранетками, даже хвойные участки были… Были места тенистые, были и солнечные. С широкими асфальтовыми дорожками и с практически лесными тропинками. Открытые и укромные. Из-за того, что разных зон было много и при этом все они были не пустыми, парк казался больше. Не было тогда ни места для алкашей, ни пивнушки-кафешки за нынешними аттракционами. Даже первой кафешки-пивнушки в павильоне возле милиции (ныне гостиницы) — тоже не было. Вокруг злачных мест тогда не играла музыка и тем более наперебой. «Контингент» отсутствовал полностью — ни нарков, ни алкашей. Даже пятак работал в то время только летом и только раз в неделю. И именно из-за этого парк казался тихим и спокойным. Был слышен лишь шум листвы высоких тополей в ветреные дни. Не было столько собак и собаководов. По-моему, их вообще не было. Когда-то вывести собаку гадить в парк было верхом неприличия. Зона аттракционов была значительно меньше, а значит, зона зелёных насаждений была значительно больше. Помню, примерно тогда только-только появился аттракцион электроавтомобилей. Впрочем, он довольно редко функционировал. Хотя при этом среди аттракционов было колесо обозрения, которое уничтожили из за людской тупости. Никому не приходило в голову асфальтировать площадку в парке. Зачем, когда рядом есть огромная асфальтированная площадь? На месте нынешнего алкомотодрома были кустарники… Ещё примерно в то же время на местах тропинок выложили дорожки из бетонных плиток в песке. Довольно крупных, не такие, как сейчас. Правда, из-за того, что эти дорожки не имели бордюров, плитки довольно быстро разболтались и вывалились… Но в целом тогда парк был парком. Много зелени, много дорожек, много мест для прогулок, тихо и спокойно. Сейчас это непонятно что — даже в обновлённой его части.

А вот что вспоминает Людмила:

— В 1972 году перед администрацией ещё выращивали картошку, потом шли плантации ранеток. В парке были высажены лиственницы. Там, где сейчас выгуливают собак на пустыре у ЦУМа, росли акации. Летом много было детей на покрывалах, загорали, играли, читали книги. Весной делали плоты из калиток и катались на них по глубоким лужам. Потом школьники убирали в парке листву и мусор. Надеюсь на возрождение парка…

Александр приветствует измения в парке:

— Когда несколько лет назад вырубили первую половину деревьев со стороны площади, народ тоже стал ныть по поводу порубленных деревьев. А сейчас по этой части парка приятно пройтись. Новые деревья прижились, много зелени. Всё красиво и аккуратно. И сравниваешь с тем ужасом в виде оставшихся тополей, которые давно пора порубить, и навести порядок.

У Аноним остались добрые воспоминания о старом парке:

— Когда запускали это колесо (обозрения), проводили испытания, положив в каждую люльку мешки с песком, а мы клянчили у бабульки наблюдавшей за испытаниями разрешения прокатится… И она, доброе сердце, разрешала. Нарушала, конечно, правила, но время иное было, стоило его модернизировать, наверное, обезопасить. Шло время, на «пятаке» кипела жизнь, мы там тусили и влюблялись, целовались на «ночных» скамейках, родились детки, мы катали их на паровозике и карусели лошадках… Значимое, знаковое место. Может, сделают лучше, может, даже и мы еще посмотрим, хотя маловероятно, деревья растут долго…

Противоположного мнения придерживается другой Аноним:

— У многих ностальгия по «пятаку», по пьяным танцам и дракам. Как-то миновало и то, и другое. Как-то не задалось нашему парку быть центром притяжения. Соорудили фонтан… и тот какой-то убогий, близко к дороге, бесконечно дорогой, быстро разрушающийся. Так хочется чтобы парк стал парком. Бердск заслуживает лучшего!

Аноним называет парк «наш горсад»:



— Парк — это моя юность, шестидесятые годы. Училась в 9 шк. Мы высаживали эти тополя, ходили на лыжах на уроках физкультуры, бегали на танцплощадку, тогда ещё не было кинотеатра «Орион». Одним словом наш горсад — поколения 1960-х.

У старшеклассниц микрорайоновских школ на стыке 70-х и 80-х годов прошлого века танцы на «пятаке» в городском парке было целым событием. К нему готовились целую неделю. Подружки менялись «тряпками», чтобы в субботу на танцах сразить потенциальных ухажеров. И совсем не обязательно пили алкоголь и наблюдали за происходящим вокруг танцплощадки. Помню, как набивались редкие вечерние автобусы, увозившие полных эмоций и надежд девочек и мальчиков по домам в Микрорайон. Глаза искали в давке его — того, кто пригласил на «медляк», кто был такой невообразимой красоты, и казалось, что ты не доживешь до следующей субботы…

Каким остался городской парк в вашей памяти? Делитесь. И тогда будет понятно, некролог или аллилуйю мы пишем вырубке деревьев, продолжающей реконструкцию бердского парка. Ему и дальше предстоят преобразования — например, обнесут ажурным металлическим забором. Но это уже не в 2020 году. Как бы то ни было, как и 50 лет назад бердчане идут в парк с детьми и внуками, гуляют парочки, молодежь компаниями. Пусть он нас не разочаровывает.