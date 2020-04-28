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Погода в Бердске: +27 с грозами и дождями надвигаются 28 апреля

08:45 28.04.2020 Фото: pexels.com
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Ветер южный 3-8 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°C, местами до +11°C.

Погода в Бердске: +27 с грозами и дождями надвигаются 28 апреля
Погода портится

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер южный 3-8 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°C, местами до +11°C, днем +17, +22°C, местами до +27°C.

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