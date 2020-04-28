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Они есть: НЛО на видео опубликовал Пентагон в США

09:15 28.04.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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На кадрах записей видны летающие объекты, которые не похожи ни на какие известные летательные аппараты.

Они есть: НЛО на видео опубликовал Пентагон в США
НЛО признали существующими официально

Министерство обороны США подтвердило подлинность видеозаписей, на которых запечатлены «неопознанные объекты». Один из роликов был снят с помощью инфракрасной камеры на борту самолета в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года. Они попали в Интернет без санкции Пентагона, теперь их подлинность признали официально.

— Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные? — заявили в Пентагоне.

На кадрах записей видны летающие объекты, которые не похожи ни на какие известные летательные аппараты.

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От редакции

Верите в НЛО?

Аноним, 28 апреля 2020 09:41
Так вот с какого бункера идёт трансляция?а рядом мишустин, Шойгу?
Классный маневр отвлечения народа. Шутник ещё тот.
Иван, 28 апреля 2020 10:00
Это точно Рогозин таксу запустил
Гость, 28 апреля 2020 10:10
Пробные проходы зон контроля NORAD "цирконами" и "авангардами". Простонавсего.

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