Они есть: НЛО на видео опубликовал Пентагон в США

На кадрах записей видны летающие объекты, которые не похожи ни на какие известные летательные аппараты.

НЛО признали существующими официально

Министерство обороны США подтвердило подлинность видеозаписей, на которых запечатлены «неопознанные объекты». Один из роликов был снят с помощью инфракрасной камеры на борту самолета в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года. Они попали в Интернет без санкции Пентагона, теперь их подлинность признали официально.

— Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные? — заявили в Пентагоне.

На кадрах записей видны летающие объекты, которые не похожи ни на какие известные летательные аппараты.