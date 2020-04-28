Они есть: НЛО на видео опубликовал Пентагон в США

Министерство обороны США подтвердило подлинность видеозаписей, на которых запечатлены «неопознанные объекты». Один из роликов был снят с помощью инфракрасной камеры на борту самолета в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года. Они попали в Интернет без санкции Пентагона, теперь их подлинность признали официально.
— Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные? — заявили в Пентагоне.
На кадрах записей видны летающие объекты, которые не похожи ни на какие известные летательные аппараты.
Классный маневр отвлечения народа. Шутник ещё тот.