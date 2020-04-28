Угрозой назвал онлайн-митинги глава УФСБ по Ростовской области Олег Южаков

Первый такой фактор — это блогосфера и попытки организовать протестную активность в рамках флешмобов по сбору людей.

20 апреля в Ростове прошел виртуальный митинг

«Первый {угрозообразующий фактор} — это блогосфера и попытки организовать протестную активность в рамках флешмобов по сбору людей. Это касается Яндекса, 2Гис. Мы видим больше количество, более 100 участников, этой акции протестной направленности», — заявил Южаков.

Также к угрозам безопасности он отнёс расклейку листовок «с просьбой выйти на улицу» и вброс в интернет «заведомо ложной информации о деятельности государственных служащих».

Мы просто напомним, что 20 апреля на онлайн-митинге ростовчане заявили, что самоизоляция поставила их на грань выживания. И попросили чиновников оказать реальную помощь населению.

