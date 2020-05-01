С 1 мая школьники досрочно выйдут на каникулы в ряде российских регионов

Школьники могут уйти на каникулы сразу после майких праздников

Школьники ряда российских регионов досрочно выйдут на каникулы с 1 мая или сразу после окончания майских праздников. При этом многие школы планируют продолжить дистанционную работу с детьми, привлекая их к онлайн-конкурсам, играм, развивающим занятиям и соревнованиям, рассказали ТАСС власти субъектов страны.

В начале апреля министерство разрешило при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся с первого по восьмой классы, десятиклассников отпустить до 30 мая, а девятый и одиннадцатый классы готовить к экзаменам до 5 июня. Школьников должны оценить по результатам завершенных четвертей или триместров, а непройденный учебный материал распределить на следующую осень.

Без единого подхода

Общего подхода к вопросу о досрочном начале летних каникул власти регионов не продемонстрировали. Так, в Карелии с 1 мая отдыхать начнут только учащиеся начальной школы. В то же время в Хабаровском крае школьники с первого по четвертый классы отпущены на каникулы уже с апреля, а с первых чисел мая каникулы начнутся и для учеников четвертых-седьмых классов. В Кабардино-Балкарии, а также в Ульяновской области и Республике Алтай на каникулы с 1 мая уйдут школьники первого-восьмого классов. В Саратовской области и Республике Чувашия для детей до восьмого класса каникулы будут объявлены сразу после майских праздников. По мнению врио главы Чувашии Олега Николаева, необходимость этого шага продиктована запросом общества.

«Родителям проблематично обеспечить полноценный образовательный процесс в дистанционном формате в течение такого продолжительного срока, и это понятно. Кроме того, по данным Министерства образования региона, есть возможность реализовать соответствующие решения без ущерба для образовательной программы», — заявил Николаев на еженедельном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Осваивать программу самостоятельно детям не придется. В регионах заявляют, что наверстать пропущенное школьники смогут уже в следующем учебном году. Для этого педагоги в сентябре внесут корректировки в учебные программы. В Пермском крае неосвоенный материал по некоторым предметам, например, по физике и химии, где необходимо проведение лабораторных работ, решено перенести на следующий год.

С оценками тоже не должно возникнуть проблем. По словам начальника управления общего образования Минпросвещения Кабардино-Балкарии Марины Мизовой, основную часть материала учителя успели дать школьникам дистанционно, что позволит без проблем выставить итоговые отметки, в том числе годовые. Как отметил собеседник агентства в министерстве образования Карелии, ставить оценки в спорных ситуациях будут в пользу ученика, при этом школам республики были даны рекомендации не подходить строго к работе детей во время дистанционной учебы.

«Оценивание будет проходить по результатам завершенных четвертей, полугодий, триместров с учетом текущих отметок в апреле 2020 года. При возникновении спорных ситуаций вопрос должен решаться в пользу обучающегося», — рассказали ТАСС в республиканском министерстве.

Онлайн-вожатый и виртуальные экскурсии

Во многих регионах, несмотря на досрочные каникулы для детей, школы предложат работать с учащимися, но уже в общеразвивающих форматах. В Карелии классные руководители будут продолжать занимать младшеклассников, но уже без оценок — с упором на игры, конкурсы, проекты или виртуальные экскурсии. Занятия будут свободными для посещения, но, согласно предварительным опросам, более половины семей готовы привести своего ребенка к компьютеру на это время. На Алтае для детей организуют дистанционные мероприятия, среди которых будут и посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В Хабаровском крае для школьников удаленно организуют конкурсы стихов и песен, спортивных достижений, рисунков и поделок.

В Ульяновской области власти региона намерены запустить проект «Онлайн-вожатый» для организации досуга школьников на летних каникулах в условиях пандемии. По словам министра просвещения региона Натальи Семеновой, обучение для проведения онлайн-смен, во время которых будут проводить мастер-классы и викторины, пройдут около 200 вожатых. В летний период к движению онлайн-лагерей подключатся 400 школ и около, на базе которых были запланированы школьные лагеря с дневным пребыванием.

«По предложению главы региона в мае-июне запланировано запустить образовательно-оздоровительные смены в дистанционном режиме. < …> Подготовка вожатых будет проведена в режиме видеоконференцсвязи до конца апреля», — уточнила министр, добавив, что проект позволит охватить около 20 тыс. детей.

Многие семьи в режиме самоизоляции стали проводить больше времени с детьми, и планируют продолжить заниматься с ними и в каникулярное время. Так, например, председатель общественной организации «Югорский интеллектуальный клуб» (Сургут), мать двоих детей Ольга Сидорова рассказала ТАСС, что планирует организовать свободные дни детей, наполнив их чтением книг, энциклопедий, а также просмотром диафильмов.

«Теперь каждый вечер смотрим от двух до трех диафильмов. Причем некоторые из них были выпущены примерно в 1960-х годах со сказками разных национальностей. Также дети читают книги, энциклопедии, продолжат делать это и дальше. Стали больше с ними готовить. Теперь это семейное мероприятие, в котором каждый ребенок принимает участие — от составления меню до сервировки стола», — рассказала собеседница агентства.

Возвращение в школы

Опрошенные ТАСС родители отметили, что многие школьники хотели бы поскорее вернуться к обычному формату учебы в классах за партами. В некоторых регионах России эпидемическая обстановка позволит это сделать уже в этом учебном году. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе часть школ уйдет на каникулы 1 мая, но образовательные учреждения в семи районах в начале мая продолжат учебный год уже в очном режиме.

«Это 44 школы в семи муниципальных образованиях (в Березовском, Белоярском, Октябрьском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Советском и Нефтеюганском районах). Они находятся в удаленных сельских поселениях Югры, где благоприятная эпидситуация. С начала мая они будут учиться уже в очном формате. Это отдаленные территории в маленьких поселениях», — рассказали ТАСС в департаменте образования и молодежной политики автономного округа.

Источник: ТАСС