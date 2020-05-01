Учителя могут получить компьютеры для работы на дистанционке

Российские педагоги смогут получить компьютерную технику в рамках акции «Помоги учиться дома» для организации дистанционного образования на период пандемии коронавируса. Ранее ноутбуки и планшеты для обучения могли получить только школьники, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Организаторами акции, начавшейся 13 апреля, являются АСИ, Министерство просвещения РФ и политическая партия «Единая Россия».

«С момента старта акции технику [компьютеры, ноутбуки, планшеты] получили 197 тыс. школьников по всей стране. Также в число участников акции включили педагогов: технику получили уже более 19 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.

Общую потребность в технике АСИ оценивает примерно в 1 млн единиц. Стать участником акции может любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями, а также помочь в ее распространении. Работает сайт помогиучитьсядома.рф, где можно оставить заявку на участие в акции или на получение техники.

В интервью агентству ТАСС, опубликованном в четверг, глава АСИ Светлана Чупшева сообщила, что акция продлится до 1 июля, к ней присоединяются некоммерческие организации, фонды, волонтерские объединения, разработчики образовательных платформ и провайдеров.

Дистанционное образование

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

Ранее министерство запустило бесплатную образовательную платформу «Моя школа в online», где представлены учебные материалы для самостоятельного обучения школьников 1-11 классов на дому. Они разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют школьной программе. Кроме того, запущен телевизионный образовательный проект.