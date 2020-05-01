Новая частица «рюкзак» сможет лечить рак

Ученые из США нашли новый способ лечения раковых опухолей даже в организмах с очень слабым иммунитетом.

Организм сможет бороться с раковыми клетками при помощи собственных макрофагов

Сотрудники научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона обнаружили новый метод терапии неизлечимых форм онкологии, как сообщает Science Advances.

По данным издания, ученые сумели разработать частицу под названием «рюкзак». Она вынуждает макрофаги (клетки иммунной системы) бороться с опухолью в организме человека.

В своем обычном состоянии макрофаги уничтожают вирусы, бактерии и раковые клетки. Однако же злокачественные клетки способны выделять вещества, под влиянием которых макрофаги наоборот способствуют росту опухоли.

Разработанные экспертами частицы выделяют цитокины, которые активизируют противоопухолевое действие макрофагов. Проведенное исследование показало эффективность такого способа даже в молочной железе в организме с сильно подавленным иммунитетом.

Источник: Рен-тв