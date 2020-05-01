Тревожная закономерность: Чем моложе пациент, тем выше риск осложнений от коронавируса

Наблюдения длились около двух недель. Самому старшему пациенту было 49 лет, а самому младшему 33 года. Пациенты были с легкими симптомами COVID-19 или вообще без симптомов, без хронических заболеваний и не принимавших никаких лекарств.

Чаще всего проблемы с сердечно-сосудистой системой наблюдаются у людей в возрасте от тридцати до сорока лет

Учёные всего мира продолжают активно изучать особенности коронавируса, который за четыре месяца забрал жизни более двухсот тысяч человек. В этот раз они уделили внимание тому, какая связь между возрастом пациента и его осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.

Над изучением этого вопроса последнее время работали ученые из Соединенных Штатов Америки. Проанализировав множество результатов, они пришли к выводу, что есть определенная зависимость между коронавирусом и осложнениями сердечно-сосудистой системы. Но что самое интересное: чем моложе пациент, тем риск таких осложнений выше.

В группе риска люди младше 50 лет

На самом деле, все эти выводы являются очень тревожной закономерностью. К такому выводу пришел Томас Оксли, который является нейрохирургом одного из старейших и крупнейших в Соединенных Штатах Америки медицинских комплексов – Маунт-Синай. Этот комплекс расположен в Нью-Йорке. Как утверждает нейрохирург, коронавирус, попадая в организм человека, начинает повышать свертываемость крови. На фоне этого начинают образовываться тромбы.

В связи с этим коронавирус может закончиться для человека инсультом. Чаще всего проблемы с сердечно-сосудистой системой наблюдаются у людей в возрасте от тридцати до сорока лет. И вот, что самое неприятное, как утверждает специалист – тромбообразованию подвержены люди, которые переболели именно легкой или умеренной формой COVID-19. Чтобы не быть многословным, Томас Оксли рассказал, что лично наблюдал за пятью такими пациентами. Наблюдения длились около двух недель. Самому старшему пациенту было 49 лет, а самому младшему 33 года. Пациенты были с легкими симптомами COVID-19 или вообще без симптомов, без хронических заболеваний и не принимавших никаких лекарств. Как вспоминает врач, все пациенты прибыли с одними и теми же симптомами: невнятная речь, спутанность сознания, слабость мышц лица с одной стороны и онемение одной руки.

К сожалению из пяти человек один скончался. Все остальные на сегодняшний день проходят лечение. Врачам удалось установить речь только у самой молодой пациентки. При этом Томас Оксли отметил, что пациенты с инсультом и COVID-19 в среднем на пятнадцать лет моложе типичных пациентов с инсультом. Злую шутку с пациентами сыграло позднее обращение пациентов за врачебной помощью. Как объясняют их родные, они просто боялись попасть в больницу в тот момент, когда началась вспышка коронавирусной инфекции. Если бы они обратились в больницу при первых симптомах, то таких серьезных осложнений можно было бы избежать.

Источник: Пронедра