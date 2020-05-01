Геомагнитная обстановка в мае 2020 будет тяжелой: Как уберечь себя и здоровье

4, 6 мая – геомагнитная обстановка заметно отразиться на здоровье. Особо внимательными к себе следует быть сердечникам, гипертоникам.

23 мая – с самого утра геомагнитная обстановка будет максимально негативной, и в течение всего дня нужно беречь здоровье

Геомагнитная обстановка меняется каждый месяц из-за возникновения магнитных бурь – последствий вспышек на поверхности Солнца. Они негативно влияют на здоровье людей, особенно чувствительных к метеорологическим изменениям. В дни геомагнитных колебаний на физическом уровне ухудшается самочувствие, быстро появляется усталость. Однако можно «подстраховаться» от магнитных бурь, особенно, если известно их расписание.

Прогноз по геомагнитной обстановке не точный на 100%, поскольку даже при помощи современных технологий невозможно предсказать солнечные вспышки. Магнитные бури возникают именно из-за них: после вспышек на Солнце заряженные микрочастички спустя некоторое время достигают Земли и проникают в атмосферу, воздействуют на нее. Геомагнитная обстановка нарушается, у человека ухудшается самочувствие.

Какой будет геомагнитная обстановка в мае 2020 года

Из-за сильных магнитных бурь геомагнитная обстановка в мае 2020 года будет неспокойной, неблагоприятной. В течение месяца ожидаются сильные магнитные бури – три, и средняя магнитная буря – только одна.

Сильные магнитные бури произойдут:

4, 6 мая – геомагнитная обстановка заметно отразиться на здоровье. Особо внимательными к себе следует быть сердечникам, гипертоникам. Любой человек может в эти дни ощутить:

необъяснимую тревожность; легкую психологическую возбудимость; раздражительность; апатию.

В указанные дни рекомендуется больше отдыхать, полноценно питаться, принимать ванну с ароматическими средствами, посещать массажиста.

23 мая – с самого утра геомагнитная обстановка будет максимально негативной, и в течение всего дня нужно беречь здоровье. Под влияние магнитной бури этого дня попадут все люди, даже абсолютно здоровые. Любой человек может в эти дни ощутить:

сильные головные боли; головокружение; сильную усталость; бессонницу/сонливость.

Не желательно заниматься работой, при выполнении которой требуется максимальная концентрация.

Средняя магнитная буря произойдет:

29 мая – она будет максимально ощутимой в период с 13:00 до 15:00. Любой человек может в эти дни ощутить:

слабость; недомогание; рост/падение артериального давления.

В этот день все помещения, в которых вы работаете, отдыхаете, должны хорошо проветриваться. Метеозависимым людям необходимо употреблять больше воды.

Современные ученые пока не до конца изучили магнитные бури, состояние геомагнитной обстановки.

Как неблагоприятная геомагнитная обстановка в мае 2020 года повлияет на людей

В дни неблагоприятной геомагнитной обстановки в мае 2020 года любой человек может страдать от:

сильнейшей головной боли; быстрого утомления; бессонницы; болях в суставах; слабости; сниженной трудоспособности; апатичного состояния; тахикардии; скачков артериального давления.

Однако избежать негативного влияния магнитных бурь можно, придерживаясь простых правил. В дни их появления необходимо:

пересмотреть привычный рацион – нужно есть больше полезной пищи, фруктов, ягод, пить натуральные соки; отказаться от тяжелых, жирных, острых продуктов, фастфудов; отказаться от спиртных напитков, крепкого чая, кофе; ложиться спать раньше; чаще гулять в парках, лесах, где свежий воздух; утром освежаться контрастным душем; избегать стрессовых ситуаций, конфликтов, ссор с окружающими.

Метеозависимые люди при неблагоприятной геомагнитной обстановке могут ощутить ухудшение коронарного кровообращения, получить инфаркт или инсульт. Часто у людей появляются проблемы с дыханием, и нервной системой, особенно у психически нездорового человека.

Источник: Пронедра