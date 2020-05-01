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Здоровье / Общество

Геомагнитная обстановка в мае 2020 будет тяжелой: Как уберечь себя и здоровье

16:58 01.05.2020 Фото: pxhere.com
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4, 6 мая – геомагнитная обстановка заметно отразиться на здоровье. Особо внимательными к себе следует быть сердечникам, гипертоникам.

Геомагнитная обстановка в мае 2020 будет тяжелой: Как уберечь себя и здоровье
23 мая – с самого утра геомагнитная обстановка будет максимально негативной, и в течение всего дня нужно беречь здоровье

Геомагнитная обстановка меняется каждый месяц из-за возникновения магнитных бурь – последствий вспышек на поверхности Солнца. Они негативно влияют на здоровье людей, особенно чувствительных к метеорологическим изменениям. В дни геомагнитных колебаний на физическом уровне ухудшается самочувствие, быстро появляется усталость. Однако можно «подстраховаться» от магнитных бурь, особенно, если известно их расписание.

Прогноз по геомагнитной обстановке не точный на 100%, поскольку даже при помощи современных технологий невозможно предсказать солнечные вспышки. Магнитные бури возникают именно из-за них: после вспышек на Солнце заряженные микрочастички спустя некоторое время достигают Земли и проникают в атмосферу, воздействуют на нее. Геомагнитная обстановка нарушается, у человека ухудшается самочувствие.

Какой будет геомагнитная обстановка в мае 2020 года

Из-за сильных магнитных бурь геомагнитная обстановка в мае 2020 года будет неспокойной, неблагоприятной. В течение месяца ожидаются сильные магнитные бури – три, и средняя магнитная буря – только одна.

Сильные магнитные бури произойдут:

4, 6 мая – геомагнитная обстановка заметно отразиться на здоровье. Особо внимательными к себе следует быть сердечникам, гипертоникам. Любой человек может в эти дни ощутить:

  1. необъяснимую тревожность;
  2. легкую психологическую возбудимость;
  3. раздражительность;
  4. апатию.

В указанные дни рекомендуется больше отдыхать, полноценно питаться, принимать ванну с ароматическими средствами, посещать массажиста.

23 мая – с самого утра геомагнитная обстановка будет максимально негативной, и в течение всего дня нужно беречь здоровье. Под влияние магнитной бури этого дня попадут все люди, даже абсолютно здоровые. Любой человек может в эти дни ощутить:

  1. сильные головные боли;
  2. головокружение;
  3. сильную усталость;
  4. бессонницу/сонливость.

Не желательно заниматься работой, при выполнении которой требуется максимальная концентрация.

Средняя магнитная буря произойдет:

29 мая – она будет максимально ощутимой в период с 13:00 до 15:00. Любой человек может в эти дни ощутить:

  1. слабость;
  2. недомогание;
  3. рост/падение артериального давления.

В этот день все помещения, в которых вы работаете, отдыхаете, должны хорошо проветриваться. Метеозависимым людям необходимо употреблять больше воды.

Современные ученые пока не до конца изучили магнитные бури, состояние геомагнитной обстановки.

Как неблагоприятная геомагнитная обстановка в мае 2020 года повлияет на людей

В дни неблагоприятной геомагнитной обстановки в мае 2020 года любой человек может страдать от:

  1. сильнейшей головной боли;
  2. быстрого утомления;
  3. бессонницы;
  4. болях в суставах;
  5. слабости;
  6. сниженной трудоспособности;
  7. апатичного состояния;
  8. тахикардии;
  9. скачков артериального давления.

Однако избежать негативного влияния магнитных бурь можно, придерживаясь простых правил. В дни их появления необходимо:

  1. пересмотреть привычный рацион – нужно есть больше полезной пищи, фруктов, ягод, пить натуральные соки;
  2. отказаться от тяжелых, жирных, острых продуктов, фастфудов;
  3. отказаться от спиртных напитков, крепкого чая, кофе;
  4. ложиться спать раньше;
  5. чаще гулять в парках, лесах, где свежий воздух;
  6. утром освежаться контрастным душем;
  7. избегать стрессовых ситуаций, конфликтов, ссор с окружающими.

Метеозависимые люди при неблагоприятной геомагнитной обстановке могут ощутить ухудшение коронарного кровообращения, получить инфаркт или инсульт. Часто у людей появляются проблемы с дыханием, и нервной системой, особенно у психически нездорового человека.

Источник: Пронедра

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