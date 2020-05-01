Геомагнитная обстановка в мае 2020 будет тяжелой: Как уберечь себя и здоровье

Геомагнитная обстановка меняется каждый месяц из-за возникновения магнитных бурь – последствий вспышек на поверхности Солнца. Они негативно влияют на здоровье людей, особенно чувствительных к метеорологическим изменениям. В дни геомагнитных колебаний на физическом уровне ухудшается самочувствие, быстро появляется усталость. Однако можно «подстраховаться» от магнитных бурь, особенно, если известно их расписание.
Прогноз по геомагнитной обстановке не точный на 100%, поскольку даже при помощи современных технологий невозможно предсказать солнечные вспышки. Магнитные бури возникают именно из-за них: после вспышек на Солнце заряженные микрочастички спустя некоторое время достигают Земли и проникают в атмосферу, воздействуют на нее. Геомагнитная обстановка нарушается, у человека ухудшается самочувствие.
Какой будет геомагнитная обстановка в мае 2020 года
Из-за сильных магнитных бурь геомагнитная обстановка в мае 2020 года будет неспокойной, неблагоприятной. В течение месяца ожидаются сильные магнитные бури – три, и средняя магнитная буря – только одна.
Сильные магнитные бури произойдут:
4, 6 мая – геомагнитная обстановка заметно отразиться на здоровье. Особо внимательными к себе следует быть сердечникам, гипертоникам. Любой человек может в эти дни ощутить:
- необъяснимую тревожность;
- легкую психологическую возбудимость;
- раздражительность;
- апатию.
В указанные дни рекомендуется больше отдыхать, полноценно питаться, принимать ванну с ароматическими средствами, посещать массажиста.
23 мая – с самого утра геомагнитная обстановка будет максимально негативной, и в течение всего дня нужно беречь здоровье. Под влияние магнитной бури этого дня попадут все люди, даже абсолютно здоровые. Любой человек может в эти дни ощутить:
- сильные головные боли;
- головокружение;
- сильную усталость;
- бессонницу/сонливость.
Не желательно заниматься работой, при выполнении которой требуется максимальная концентрация.
Средняя магнитная буря произойдет:
29 мая – она будет максимально ощутимой в период с 13:00 до 15:00. Любой человек может в эти дни ощутить:
- слабость;
- недомогание;
- рост/падение артериального давления.
В этот день все помещения, в которых вы работаете, отдыхаете, должны хорошо проветриваться. Метеозависимым людям необходимо употреблять больше воды.
Современные ученые пока не до конца изучили магнитные бури, состояние геомагнитной обстановки.
Как неблагоприятная геомагнитная обстановка в мае 2020 года повлияет на людей
В дни неблагоприятной геомагнитной обстановки в мае 2020 года любой человек может страдать от:
- сильнейшей головной боли;
- быстрого утомления;
- бессонницы;
- болях в суставах;
- слабости;
- сниженной трудоспособности;
- апатичного состояния;
- тахикардии;
- скачков артериального давления.
Однако избежать негативного влияния магнитных бурь можно, придерживаясь простых правил. В дни их появления необходимо:
- пересмотреть привычный рацион – нужно есть больше полезной пищи, фруктов, ягод, пить натуральные соки;
- отказаться от тяжелых, жирных, острых продуктов, фастфудов;
- отказаться от спиртных напитков, крепкого чая, кофе;
- ложиться спать раньше;
- чаще гулять в парках, лесах, где свежий воздух;
- утром освежаться контрастным душем;
- избегать стрессовых ситуаций, конфликтов, ссор с окружающими.
Метеозависимые люди при неблагоприятной геомагнитной обстановке могут ощутить ухудшение коронарного кровообращения, получить инфаркт или инсульт. Часто у людей появляются проблемы с дыханием, и нервной системой, особенно у психически нездорового человека.
Источник: Пронедра