Удачные дни для маникюра и педикюра по лунному календарю в мае 2020 года

11 и 12 мая. Луна будет находиться в Козероге, это благоприятный период для проведения совершенно разнообразных процедур с ноготками.

Часто случается так, что женщина прикладывает множество усилий, чтобы ногти выглядели идеально, но вместо этого они легко ломаются, темнеют и выглядят непривлекательно

С давних времен люди поняли, что Луна оказывает сильное влияние на все живое на Земле. Специалистами составляется лунный календарь, в котором указывается, какую процедуру или дела можно делать, и какой будет эффект. Если сделать маникюр и педикюр в определенный день, то можно получить максимальное оздоровление, чтобы ногти росли медленнее или быстрее, и многое другое. Все это зависит от того, в какой фазе и в каком знаке зодиака находится Луна.

Периоды лунного календаря и их значение

Часто случается так, что женщина прикладывает множество усилий, чтобы ногти выглядели идеально, но вместо этого они легко ломаются, темнеют и выглядят непривлекательно. Есть вероятность того, что день для ухода за ними был выбран неправильно. В современном мире нет никакой сложности выбрать благоприятный период для ухода за ноготками, ведь специалисты создают лунный календарь, в котором есть три основных периода:

благоприятный – в такие дни можно смело наращивать, укреплять ногти, проводить оздоровительные процедуры;

нейтральный – тут можно отправляться к специалисту и приводить ноготки в порядок, но вот только эксперименты лучше не проводить;

неблагоприятный – в эти дни лучше не проводить никаких процедур с ноготками.

Влияние растущей Луны в мае 2020 года на маникюр и педикюр

В мае 2020 года Луна будет находиться в фазе роста в два периода: с 1 по 6 число и с 23 по 31 число.

1 мая. Луна будет находиться в знаке Льва, а значит можно смело проводить эксперименты и пробовать что-то новое. Ногти после их подрезания начнут расти значительно быстрее. Все оздоровительные процедуры окажут максимально благоприятное воздействие.

2 и 3 мая. Ночное светило будет находиться в знаке Дева, поэтому можно проводить любые процедуры с ногтями, от них будет положительный результат. Лечебные процедуры будут идти на пользу.

4 и 5 мая. В эти дни не стричь ногти и не посещать салон, это связано с тем, что Луна будет находиться в знаке Весов. Полезные процедуры можно смело делать.

6 мая. Луна будет пребывать в Стрельцах, и этот день является неблагоприятным для того, чтобы проводить какие-либо процедуры с ногтями. Очень высокая вероятность получить травму кожи.

23 и 24 мая. Не стоит посещать мастера маникюра, так как результат может не понравиться, а вот если укоротить длину ногтей, то эмоциональное состояние может заметно ухудшиться.

25 и 26 мая. Ночное светило будет находиться в знаке Рак. Сделанный в этот день маникюр не принесет радости, а также ногти от манипуляций с ними могут начать слоиться.

27-29 мая. Луна будет находиться в знаке Лев. Эти дни являются благоприятными для того, чтобы привести руки в порядок и делать самые разнообразные процедуры.

30 и 31 мая. В конце месяца можно проводить разные процедуры по уходу за ноготками, а также поэкспериментировать с формой.

Влияние полнолуния и новолуния на состояние ногтей в мае 2020 года

7 мая. В этот день Луна будет полной, и в этот период не стоит проводить различные эксперименты и процедуры. Этот день является самым неблагоприятным для того, чтобы проводить какие бы то ни было процедуры с ногтями.

22 мая. В этот день будет новолуние Также не стоит проводить какие бы то ни было процедуры с ноготками.

Как может повлиять убывающая Луна на результат маникюра и педикюра в мае 2020 года

Такой период в последнем весеннем месяце будет длиться с 8 по 21 мая.

8 и 9 мая. Ночное светило будет находиться в знаке Стрелец. Не стоит красить ногти, стричь и наращивать. Полезно сделать оздоровительные процедуры.

11 и 12 мая. Луна будет находиться в Козероге, это благоприятный период для проведения совершенно разнообразных процедур с ноготками.

13 и 14 мая. Можно также проводить совершенно разнообразные процедуры с ноготками.

15-17 мая. Эти дни считаются самыми благоприятными в этом месяце, чтобы провести манипуляции с ноготками, ведь Луна будет находиться в знаке Рыбы. Результат от любой процедуры будет превосходным.

18 и 19 мая. Луна будет находиться в Овне, и этот период считается нейтральным для того, чтобы проводить различные манипуляции с ноготками. Отправиться на маникюр и педикюр можно, но невероятных результатов ждать не стоит.

20 и 21 мая. Эти дни также являются нейтральными для того, чтобы приводить в порядок руки и ноги, но и результат будет нейтральным.

Источник: rsute.ru