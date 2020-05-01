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Обула в медицинские сабо 122 врача горбольницы Бердска компания «Обувь России»

20:22 01.05.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская отметила, что подарок существенно облегчит работу медикам. Модели этой линейки изготавливаются из легкого, гипоаллергенного, сверхпрочного материала ЭВА и имеют ортопедическую стельку.

Обула в медицинские сабо 122 врача горбольницы Бердска компания Обувь России
«Обувь России» передала 122 пары спецобуви коллективу Бердской ЦГБ

Компания «Обувь россии» передала бердским медикам 122 пары специальной обуви, сообщили в пресс-службе мэрии Бердска сегодня, 1 мая.

В прошлом году компания запустила новую линейку профессиональной обуви, предназначенной для сотрудников, работающих в медицине и пищевой промышленности. Модели этой линейки изготавливаются из легкого, гипоаллергенного, сверхпрочного материала ЭВА и имеют ортопедическую стельку. Это позволит работникам чувствовать себя в такой обуви комфортно на протяжении всего рабочего дня.

Сегодня многие Бердские предприятия в условиях пандемии продолжают не только работать и развиваться, но и оказывать помощь жителям и другим организациям. Так в преддверии праздника трудящихся коллективы компании «Обувь России» и БЦГБ поздравили друг друга. В благодарность и поддержку Бердской ЦГБ «Обувь России» передали 122 пары медицинских сабо. В свою очередь бердские медики в лице главного врача Аллы Дробинской передали команде «Обувь России» благодарственное письмо за безвозмездную помощь медицинским работникам.

-Спасибо вам за вашу значительную своевременную помощь. Благодаря таким неравнодушным людям как вы, работа медиков существенно облегчается в это сложное для всех время, — поблагодарила Алла Николаевна.

Партия этой обуви будет передана сотрудникам стационаров, где соблюдаются жесткие требования СанПиНа.

Генеральный директор производственной компании «Обувь России» Сергей Юнг отметил, что спецобувь также будет передана медицинским работникам Новосибирска, Искитима и Линева.

Группа компаний «Обувь России» является одним из лидеров российского обувного рынка. Основанная в 2003 году, вот уже порядка 20 лет она занимается производством и продажей обуви.

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