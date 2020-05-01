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Красота / Общество

Пышечка: Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала фото себя до похудения

22:53 01.05.2020 Фото: Соцсети
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В одном из недавних постов Софья уточнила, что ее рост – 159 сантиметров, а вес колеблется в пределах 55-59 килограммов.

Пышечка: Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала фото себя до похудения
Подписчики спросили, всегда ли 28-летняя звезда была такой стройной

Вокалистка российской панк-поп-рейв-группы Little Big Софья Таюрская, известная своей красотой и сексуальностью, показала, как выглядела до известности. Фотографиями она поделилась в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

Подписчики спросили, всегда ли 28-летняя звезда была такой стройной. В ответ Софья опубликовала пару фотографий себя до похудения, одна из которых была сделана в 2008 году. Позднее певица опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что она якобы похудела на 30 килограммов.

Пышечка: Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала фото себя до похудения

Рост певицы – 159 сантиметров, а вес колеблется в пределах 55-59 килограммов

В одном из недавних постов Софья уточнила, что ее рост – 159 сантиметров, а вес колеблется в пределах 55-59 килограммов.

Источник: РЕН-ТВ

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