Пышечка: Вокалистка Little Big Софья Таюрская показала фото себя до похудения

В одном из недавних постов Софья уточнила, что ее рост – 159 сантиметров, а вес колеблется в пределах 55-59 килограммов.

Подписчики спросили, всегда ли 28-летняя звезда была такой стройной

Вокалистка российской панк-поп-рейв-группы Little Big Софья Таюрская, известная своей красотой и сексуальностью, показала, как выглядела до известности. Фотографиями она поделилась в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

Подписчики спросили, всегда ли 28-летняя звезда была такой стройной. В ответ Софья опубликовала пару фотографий себя до похудения, одна из которых была сделана в 2008 году. Позднее певица опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что она якобы похудела на 30 килограммов.

Рост певицы – 159 сантиметров, а вес колеблется в пределах 55-59 килограммов

В одном из недавних постов Софья уточнила, что ее рост – 159 сантиметров, а вес колеблется в пределах 55-59 килограммов.

Источник: РЕН-ТВ