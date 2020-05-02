Какие отрасли ждет взрывной скачок развития после коронавируса, рассказал Кудрин

Спад экономики России может достичь 7-8 процентов в 2020 году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально.



Кудрин рассказал, какие отрасли ждёт «взрывной скачок развития» после пандемии

Наилучшие перспективы для развития после экономического кризиса и пандемии коронавируса имеют службы доставки и отрасли информационных технологий, особенно связанные с обеспечением дистанционного общения и обучения, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом он сказал в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24».

«Трафик провайдеров основных вырос на 40-50 процентов, а иногда и больше, <…> это, конечно, взрывной скачок развития этой отрасли и, возможно, мы уже не перейдем окончательно к (прежним — прим. ред.) формам жизни и учебы, работы. Я думаю, что совершенно по-новому будет осмыслена необходимость иметь офисы и работать в офисах бухгалтериям, юридическим службам», — отметил он.

Кудрин указал, что в кризис также хорошо себя чувствуют курьерские службы по доставке продовольственных товаров и интернет-провайдеры. Он заметил, что некоторые рестораны работают в закрытом режиме на доставку.

Кроме того, по мнению главы Счётной палаты, кризис будет способствовать развитию новых систем защиты информации и частной жизни граждан. Он, в частности, обратил внимание, что серьёзно изменится система контроля за передвижением людей.

«Подконтрольность человека очень большая, поэтому возникнут и новые системы защиты частной жизни человека и ограничения предоставления такой информации, то есть, я думаю, и обратная сторона возникнет, когда государство должно только в определенных случаях иметь доступ к такого рода информации», — сказал он.

Также Кудрин спрогнозировал, что спад экономики России может достичь 7-8 процентов в 2020 году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально.

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая проработать возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готовой еды. В частности, предлагается рассмотреть вопрос частичного субсидирования малому и среднему бизнесу стоимости доставки в период пандемии COVID-19.

В пятницу Роспотребнадзор рекомендовал придерживаться безопасной доставки еды на дом в период самоизоляции или карантина в домашних условиях. Доставляя еду, курьеры должны, в частности, надевать медицинские маски, перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и антисептики. При получении заказа следует осуществлять бесконтактную оплату.

Источник: ПГ