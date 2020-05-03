Пропавшего без вести 10-летнего Сережу Леонтьева с новым самокатом сутки ищут волонтеры и полиция в центре Бердска

Полицейские объявили розыск еще ночью, когда к ним обратились родители. Они несколько часов искали сына самостоятельно. Территория поиска — вокруг городского парка от ул. Островского до ул. Герцена. Бердских родителей, знающих, где может быть ребенок, просят звонить.

Леонтьев Сергей, 10 лет. 2 мая 2020 года уехал из дома на самокате и не вернулся

Пропавшего днем 2 мая в Бердске 10-летнего мальчика еще не нашли. На 11.30 воскресенья, 3 мая, его местонахождения неизвестно. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала Олеся, организатор поисков ребенка.

— Мальчик Сергей Леонтьев из благополучной семьи, раньше никогда не убегал. Папа вчера подарил ему новый самокат, который ребенок долго ждал. После этого он отпросился у мамы погулять часок-другой с новым самокатом. Мама позволила. Через 2 часа мамы выглянула на улицу и не увидела во дворе ребенка. Она поехала искать сына на площадке возле ЦУМа, где обычно катаются дети на самокатах и велосипедах. Но и там его не обнаружила, — рассказала Олеся.

Родители самостоятельно долго искали ребенка и только ночью пошли в полицию. Заявки на поиск в отряд «Лиза Алерт» поступила только 8 часов утра 3 мая. Но широкомасштабного сбора поисковый отряд объявлять не будет в связи с самоизоляцией.



— Мы пока работаем силами и средствами нашего отряда. Экипажи в Бердске есть. Люди из Академгородка там отрабатывают адреса. Мы проверяем свидетельства, есть записи с камер видеонаблюдения, датированные вчерашним днем. Мы их отрабатываем, чтобы найти путь, куда он мог пойти. Почему он не отвечал на телефон, который у него был с собой? А с 8 часов вечера субботы он уже был не в сети. С нашей точки зрения ситуация требует оперативного реагирования, — констатировали в «Лизе Алерт», отметив, что разрешение на поиски и обнародование информации и от родителей, и от полиции получено.

По словам Олеси, сейчас требуется широкое освещение, призыв родителе учеников сбрасывать ориентировку в школьные чаты, чтобы найти тех детей, которые знают Сережу:

— По меньшей мере два мальчика не учатся с ним в одной школе. Поэтому родительские чаты — страшная сила. Их помощь нам очень нужна, потому что кто-то знает мальчика, чей-то ребенок с ним дружит. Нужно, чтобы родители позадавали детям вопросы. Наша задача убедиться, что с ребенком все в порядке, что он жив и здоров, выяснить причины, почему он не вернулся домой. Такой наш призыв, — акцентировала Олеся, подчеркнув, что на поиски с выходом на улицу никого не зовут.

Можно звонить в бердскую полицию по телефону дежурной части 3-0023, по общему экстренному номеру 112 или на телефон горячей линии «Лизы Алерт» 8-800-700-54-52. поиск Сергея стоит в категории «суперсрочно», поэтому вся информация будет передаваться моментально.

-Огромная просьба звонить нам на горячую линию. Мы ничего не скроем от полиции, все свидетельства передадим, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Олеся.

Поиски ведутся в центре Бердска — на территории вокруг городского парка от ул. Островского до ул. Герцена. Здесь проживает семья пропавшего ребенка, здесь живут его родственники

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пропал Леонтьев Сергей, 10 лет. 2 мая 2020 года уехал из дома на самокате и не вернулся.

Приметы:

Рост: 140 см.

Телосложение: xудощавое.



Цвет глаз: карие.Волосы: светло-русые, короткая стрижка.

Был одет: светло-голубая толстовка, синие брюки с цифрой на левой штанине, синие кеды с белой подошвой.

С собой: серая поясная сумка.